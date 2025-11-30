هونەرمەندێکی کورد: سەلیقەی خەڵک بۆ مۆسیقا گۆڕاوە

پێش 42 خولەک

گەورەترین بازاڕی فرۆشتنی ئامێرەکانی مۆسیقا لە ئاستی ئێران، لە شەقامی بەهارستانی تاران هەڵکەوتووە. هونەرمەند و ژەنیارێکی کورد کە زیاتر لە 15 ساڵە لەم بازاڕەدا فرۆشگەیەکی گەورەی هەیە و هەموو جۆرە ئامێرێکی مۆسیقا دەفرۆشێت.

ئەم هونەرمەندە، لایوایە لە ساڵانی ڕابردوودا حەزی هاووڵاتییان بەرەو ئامێرە نەریتییەکانی مۆسیقای ئێران وەک تار و سێتار کەم بووەتەوە بە پێچەوانەوە ئامێرە کوردییەکانی وەک دەف و کەمانچە و ئامێرە جیهانییەکانی وەک کەمان و گیتار خواستیان زیاتر لەسەرە.

بە گوتەی ئەو هونەرمەندە کوردە، گەمارۆکانی سەر ئێران و دۆخی خراپی ئابووریی ئێران و بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار، کاریگەریی لەسەر بازاڕی ئامێرەکانی مۆسیقا داناوە.

رەشاد شاڵپۆش، هونەرمەند و فرۆشیاری ئامێرەکانی مۆسیقا، بە کوردستان24ـی گوت: لێرە هەموو جۆرە ئامێرێکی مۆسیقای ئێرانی و جیهانی دەفرۆشین. لە سەرانسەری ئێران و ئەورووپا و ئەمەریکا کڕیارمان هەن، ئەوانە زۆربەیان ژەنیاری بەناوبانگن.

شاڵپۆش، گوتیشی: ئەوەی مایەی دڵخۆشییە، ئێستا دایکان و باوکان هانی منداڵەکانیان دەدەن فێری مۆسیقا ببن. هەرچەند سەلیقەی خەڵکی گۆڕاوە و زیاتر ئارەزووی ژەندنی ئامێرە ڕۆژئاواییەکان دەکەن. کڕیارانی کوردیش زیاتر ئامێرەکانی دەف و کەمانچە دەکڕن.