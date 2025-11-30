سۆشیاڵ میدیا بووەتە ناوەندێکی گرنگی بەدەستهێنانی زانیاری

پێش کاتژمێرێک

لە هەرێمی كوردستان سۆشیاڵ میدیا و پلاتفۆرمە جیاوازەكانی بواری میدیا, بوونەتە ناوەندێكی گرنگ بۆ دەستگەیشتن بە زانیاری و کاریگەری راستەوخۆیان لەسەر هەندێک ڕووداو و پرسی گشتیش هەیە.

سۆشیاڵ میدیا و جۆرەکانی دیکەی ڕاگەیاندن، بە یەكێك لەو خاڵە هاوچەرخانە دادەنرێن كە لە هەرێمی كوردستان ساڵ بەساڵ پێشكەوتنی بەرچاویان بەخۆیانەوە بینیوە، لەسەر زۆرێك لەو ڕووداوانەی لە كوردستان ڕوو دەدەن، سۆشیاڵ میدیا توانیوییەتی هەندێک جار، ڕۆڵێكی ئەرێنی و كۆدەنگیی كورد بەرانبەر نەیارانی دروست بكات.

دیاری عوسمان، مامۆستای زانکۆ، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند "ئێمەی کورد دەبێت بە وردی لەم جۆرە هێرشانە وردببینەوە و باش بزانین کە ناحەزانمان تەنانەت کارەبای 24 کاتژمێریشمان پێ ڕەوا نابینین، چ جای ئەوەی کە مافی زیاترمان هەبێت."

دیاری عوسمان، گوتیشی: دەبێت کورد وریا بێت لەم بابەتە؛ سۆشیاڵ میدیاش لەم بارەیەوە کاری خۆی دەکات و کاریگەری زۆر باشیشی هەبووە.

فراوانبوونی میدیا و پەیج و ئەكاونتەكانی سۆشیاڵ میدیا لە هەرێمی كوردستان، وایكردووە كە پسپۆڕانی بواری میدیا زیاتر كار بۆ دروستكردنی چوارچێوەیەكی میدیایی بکەن تاوەكوو هاوشێوەی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و پلاتفۆرمەكانی دیكەش بخرێنە چوارچێوەیەكی میدیاییەوە.

عەدالەت عەبدوڵڵا، مامۆستای زانکۆ، دەڵێت: ئەو ڕووداوانەی کە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستانیش ڕوو دەدەن، بە گشتی پێویستییان بە جۆرێک لە ڕێکخستنەوە هەیە، بە تایبەتی ئەوانەی دامەزراوەیەک یان هێزێکی دیاریکراو یان گرووپێکی سیاسییان لە پشتەوەیە، زۆر جار بە ئەجێندایێک قسە دەکەن کە بێئاگان لە کاریگەرییەکەی بەسەر ئاسایش و بەرژەوەندیی خەڵکی هەرێمی کوردستان، بۆیە پێویستیان بە جۆرێک لە خۆڕێکخستنەوە هەیە بەبێ ئەوەی ببێتە مایەی کەمکردنەوە لە ئازادیی کاری بڵاوکردنەوە و کاری میدیایی و ئازادیی تاک.

میدیا، وەكو دەسەڵاتی چوارەم ڕۆڵێكی گرنگی هەیە لە ئاراستەكردنی كۆمەڵگە، هەر ئەمەشە وایكردوە لە هەرێمی كوردستان كار بۆ فراوانكردنی ئەو پلاتفۆرمانە بكرێت.