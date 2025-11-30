سوپای پاسداران دەستی بەسەر کەشتییەکدا گرت

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەی ناوچەی دووەمی هێزی دەریایی سوپای پاسداران، ڕایگەیاند، هێزی دەریایی پاسداران لە کەنداو، دەستیان بەسەر کەشتییەکی هەڵگری 350 هەزار تۆن سووتەمەنیی قاچاخدا گرتووە.

یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەم 2025، ئاژانسی هەواڵی فارس، لە زاری عەمید حەیدەر هونەرییان، فەرماندەی ناوچەی دووەمی هێزی دەریایی سوپای پاسداران، بڵاوی کردەوە "لە چوارچێوەی ئەرکەکانماندا بۆ پاراستنی سنوورە ئاوییەکانی ئێران، بە تایبەت لە کەنداو، ئەمڕۆ دەستمان بەسەر کەشتییەکی هەڵگری 350 هەزار تۆن گازۆیل، کە ئاڵای سوازیلاند ی بەرزکردبووە، گرت."

هونەرییان، گوتیشی: بە فەرمانی دادوەر، کەشتییەکە بۆ بەندەری بووشەهر گوێزراوەتەوە و ئێستا سەرقاڵی بەتاڵکردنی بارەکەی و ڕادەستکردنین بە کۆمپانیای نەوت و گازی بووشەهر.

فەرماندەی ناوچەی دووەمی هێزی دەریایی سوپای پاسداران، ڕاشیگەیاند "سەرنشینەکانی کەشتییەکە 13 کەسن و هەندێکیان خەڵکی وڵاتێکی دراوسێ و هەندێکیشیان خەڵکی هیندستانن."

پێشتر، ڕۆژی 15ـی تشرینی دووەمی 2025، سوپای پاسدارانی ئێران، بە تۆمەتی هەڵگرتنی باری پترۆکیمیایی نایاسایی لە کەنداو، دەستی بەسەر کەشتییەکی نەوتهەڵگر بە ناوی (تالارا) گرت، کە ئاڵای دوورگەکانی مارشاڵی هەڵگرتبوو و بەرەو سەنگافوورە دەڕۆیشت.