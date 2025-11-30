مەترسییەکانی سەگە بێلانەکانی بەسرە گەیشتووەتە هێڵی سوور

پێش 37 خولەک

نوسینگەی کۆمیسیۆنی باڵای مافەکانی مرۆڤ لە پارێزگای بەسرە، ڕایگەیاندووە، بە هۆی زۆری ژمارەی سەگە بێلانەکان و پەلاماردان و گەستنی هاووڵاتیانەوە، ڕێژەی مەترسی لەو پارێزگایە گەیشتووە بە هێڵی سوور.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، نوسینگەی کۆمیسیۆنی باڵای مافەکانی مرۆڤ لە پارێزگای بەسرە، لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، ئەو مەترسییەی سەگی بێلانە لە سەنتەری شار و قەزاکانی پارێزگاکەدا دروستی دەکات، گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار، کە بە "هێڵی سوور" بۆ دانیشتوانی ناوچەکە ناو دەبرێت.

ئاماژەی بەوەشدا، لەکاتێکدا یادی 36 ساڵەی ڕێککەوتننامەی مافەکانی منداڵ دەکەینەوە، کە حکوومەتی عێراق پەسەندی کردووە و دانی پێدا ناوە، بەڵام بە داخەوە بەهۆی زۆری ژمارەی سەگی بێلانەوە مەترسی جددی لەسەر گیانی منداڵانی پارێزگای بەسرە هەیە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ڕوونیشکراوەتەوە، دوای ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی مەیدانی و وەرگرتنی دەیان سکاڵا، لەگەڵ لێژنەی قایمقامیەت کە بەرپرسە لە بەرەنگاربوونەوەی سەگی بێلانە، بەهۆی زیادبوونی زۆری ژمارەی ئەو سەگانە لە سەنتەری شار و قەزاکانی بەسرە، لە هەوڵدان بۆ دۆزیینەوەی ڕێگا چارەیەک بۆ کەمکردنەوەی مەترسییەکانی سەگە بێلانەکان.

ئاماژەی بەوەشکردووە، لەگەڵ بەرزبوونەوەی ژمارەی ئەو سەگانە، زیانە گیانی و ژینگەییەکانیش زیادیان کردووە، بە تایبەت هەڕەشەیەکی جددیە لەسەر گیانی منداڵان و ئافرەتانی ناوچەکە.

کۆمیسیۆنەکە داوایکردووە، لە لایەن بەرپرسانی پارێزگای بەسرەوە پەلە بکرێت لە وەڵامدانەوەی خێرای داواکارییەکانیان، بۆ ئەوەی کارەساتی گەورە ڕوونەدات و هاووڵاتی زیاتر نەبن بە قوربانی، چونکە تاوەکو ئێستا هیچ ڕێگەچارەیەک نییە بۆ کۆنترۆڵ کردنی دۆخەکە، بۆیە دەبێت هەرچی زووە حکوومەت و لایەنە پەیوەدارەکان هەوڵەکانیان چڕبکەنەوە بۆ کۆنترۆڵ کردن و کەمکردنەوەی ژمارەی سەگە بێلانەکان و مەترسی و زیانەکانیان.

ڕاشیگەیاند، دەبێت وەزارەتی تەندروستیش بڕێکی زۆر لە دەرمانی دژە ڤایرۆس کە بەهۆی گەستنی سەگی بێلانەوە تووشی هاووڵاتیان دەبێت ڕەوانەی پارێزگای بەسرە بکات.