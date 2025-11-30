تەنیا لە مانگی ڕابردوودا هەناردەی تورکیا بۆ عێراق زیاتر لە ملیارێک دۆلار بووە

پێش کاتژمێرێک

دەستەی ئاماری تورکیا ئاشکرای کرد، عێراق لەمانگی تشرینی یەکەمدا چوارەم وڵاتی هاوردەکاری کاڵای تورکی بووە، ئاماژەی بەوەشدا، بڕی هەناردەکردن بۆ عێراق زیاتر لە ملیارێک دۆلار بووە.

دەستەکە لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی دا، "هەناردەی تورکیا بۆ مانگی تشرینی یەکەم، 23 ملیار و 941 ملیۆن دۆلار بووە، کە بە ڕێژەی 2% زیادیکردووە، هاوردەکردنیش 31 ملیار و 521 ملیۆن دۆلار بووە، کە بەراورد بە مانگی تشرینی یەکەمی 2024 بە ڕێژەی 7.2% زیادیکردووە.

دەستەکە ئاماژەی بەوەشکرد، "ئەڵمانیا یەکەم وڵاتی هاوردەکاری کاڵای تورکیایە و بە بەهای سێ ملیار و سێ ملیۆن دۆلار کاڵای هاوردەکردووە، بەریتانیاش بە بەهای یەک ملیار و 423 ملیۆن دۆلار لەپلەی دووەم دیت و ئەمەریکا بە پلەی سێیەم دێت بە بەهای یەک ملیار و 409 ملیۆن دۆلار."

دەستەی ئاماەی تورکیا ڕاشیگەیاندووە، عێراق بە بەهای یەک ملیار و 21 ملیۆن دۆلار لە پلەی چوارەمی هاوردەکارانی کاڵای وڵاتەکەیان دێت، ئیتاڵیاش بە یەک ملیار و 152 ملیار دۆلار لە پلەی پێنجەمدایە.

عێراق زۆرینەی کاڵا و خۆراکەکانی لە وڵاتانی دراوسێ و بەتایبەتی تورکیا و ئێران هاوردە دەکات، کەمێکیش لە وڵاتانی عەرەبی هاوردە دەکات بەتایبەتی ئوردن.