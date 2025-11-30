دادگاییکردنی ئارام قادر بۆ ساڵی داهاتوو دواخرا

پێش 45 خولەک

دادگاییکردنی ئارام قادر، سەرۆکی پێشووی هاوپەیمانی نیشتمانی بۆ 13ـی کانوونی دووەمی ساڵی داهاتوو دواخرا.

بڕیاربوو ئەمڕۆ یەکشەممە، 30-11-2025، ئارام قادر لە سلێمانی دادگایی بکرێت، بەڵام بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، دادگایکردنەکەی بۆ 13ـی کانوونی دووەمی ساڵی داهاتوو دواخرا.

ئارام قادر بەتۆمەتی سیخوڕی بۆ دەرەوە لە 12ـی حوزەیرانی ئەمساڵ لەلایەن هێزە ئەمنییەکانی پارێزگای سلێمانی دەستگیرکرا، بڕیاربوو ئەمڕۆ دادگایی بکرێت، بەڵام بەهۆی نەخۆشی و خراپی باری تەندروستی دادگاییکردنەکەی بۆ بۆ 13ی کانوونی دووەمی ساڵی داهاتوو دواخرا

ئارام قادر، سەرۆكی پێشوی هاوپەیمانیی نیشتمانی ئەمە دووەم جارە دادگاییکردنەکەی دوادەخرێت، جاری یەکەم بڕیاربوو لە 4-11-2025، دادگایی بکرێت بەڵام نەهێنرا بەردەم دادوەر و دادگاییەکەی بۆ 30-11-2025، دواخرا، هاوکات ئەمڕۆش دادگاییکردنەکەی بەرێوەنەچوو جارێکی دیکە دادگاییەکەی بۆ 13-1-2026 دواخرا.

لە 8ـ10-2025، دەستەی مافی مرۆڤی کوردستان ڕایگەیاندبوو، چەندین جار هەوڵیانداوە سەردانی ئارام قادر بکەن، بەڵام ڕێگەیان پێنەدراوە.

دەستەکە ڕایگەیاند، "لە 9-9-2025 نووسراومان ئاراستەی هێزێکی ئەمنی لە سلێمانی کرد کە ئاسانکاریی و هاوکاریان بکرێ، هەروەها چەندین جار داوامان لە هێزە ئەمنییەکان کردووە رێگە بە ئەندامێکی دەستەی مافی مرۆڤ بدەن، سەردانی بکات بۆ ئاگادار بوون لە ڕەوشی تەندروستی و شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵی لەڕووی مافی مرۆڤەوە، بەڵام تاوەکو ئێستا رێگەیان پێنەدراوە."

دەستەی مافی مرۆڤ بە پشتبەستن بە یاساکەی کە لە ساڵی 2010 دەرچووە، بە مافی خۆی دەزانێ بەدواداچوون بکات لە چاکسازییەکان و بەندیخانەکان.