دەنگدانەوەی سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ شرنەخ لە میدیاکانی تورکیادا

پێش کاتژمێرێک

سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ جزیرەی بۆتان و بەشداریکردنی لە سیمپۆزیۆمی فەیلەسوف و شاعیری کورد مەلای جزیری، دەنگدانەوەیەکی بەرفراوانی لە میدیای تورکیادا هەبوو.

ڕۆژنامەکان تیشکیان خستە سەر گرنگیی کاتی سەردانەکە و پەیامە سیاسی، کۆمەڵایەتی و ئاشتییانەکانی سەرۆک بارزانی:

- ڕۆژنامەی "شرنەخ ھابەر": سەرۆک بارزانی سەردانی شرنەخی کرد. سەردانێکی مێژوویی بوو بۆ شارێکی مێژوویی. ئەو دیمەنەی گەلی کورد حەسرەتی بوو، لە جزیرە هاتە دی. پێشوازییەکی گەرم لە سەرۆک بارزانی کرا.

- ڕۆژنامەی "میللەت": سەرۆک بارزانی لەلایەن پارێزگاری شرنەخ، سەرۆکی شارەوانی و قایمقامی قەزاکانەوە پێشوازی لێکرا و لە جزیرە بەشداریی لە سیمپۆزیۆمی مەلای جزیریدا کرد.

- ڕۆژنامەی چەپڕەوی "بیرگون": سەرۆک مەسعود بارزانی لە شرنەخ سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی قسەی کرد. خۆشحاڵیی خۆی دەربڕی و سوپاسی لایەنەکانی کرد بۆ دەستپێکردنی پرۆسەکە.

- ماڵپەڕی "T24" کە نزیکە لە ئۆپۆزسیۆن و جەھەپە: شاندی دەم پارتی لە پێشوازیی سەرۆک بارزانیدا ئامادە بوو. ئایشەگول دۆغان ڕەخنەی لە ڕێکخەرانی سیمپۆزیۆمەکە گرت کە سەرۆکی شارەوانییەکان بانگهێشت نەکراون و پەرلەمانتارانیش لە دوایین ساتەکاندا توانیویانە بەشدار بن.

- ڕۆژنامەی "نەورۆز" کە نزیکە لە دەم پارتی: سەرۆک مەسعود بارزانی لە جزیرە گوتی، "ئێمە پشتگیریی پرۆسەی ئاشتی دەکەین و بە دەستپێکردنی پرۆسەکە دڵخۆشین. بۆ کردنەوەی ڕێگەی ئاشتی، سوپاسی سەرۆک کۆماری تورکیا و بەڕێز ئۆجەلان دەکەم."

- ڕۆژنامەی "یەنی بیرلیک": سەرۆک بارزانی خۆشحاڵی خۆی بۆ پرۆسەی ئاشتی دەربڕی و گوتی "چیمان لە دەست بێت، دەیکەین. ئەمجارە پرۆسەکە بە شێوەیەکی پلان بۆ داڕێژراو دەستی پێکردووە و هیوادارم ئەنجامی باشی لێ بکەوێتەوە."

هەموو ئاژانسەکانی تورکیا ڕووماڵی سەردانەکەیان کرد. ئاژانسی "ئیھا" بڵاوی کردەوە، سەرۆک بارزانی لە جزیرە سەردانی "مەدرەسەی سوور" و ناوچە مێژووییەکانی کردووە. گۆزەیەکیان پێشکەش کرد کە وێنەی مەم و زینی لەسەر بوو.