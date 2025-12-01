شانۆگەری "سەلمە" دوو خەڵاتی گرنگی لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی عوممان بەدەستهێنا

پێش کاتژمێرێک

گرووپی شانۆیی هەوار لە کەرکووک، بە شانۆگەری "سەلمە" توانیان دوو خەڵات لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی عوممان بەدەستبهێنن، خەڵاتەکانیش وەکو، هەوار فارس خەڵاتی باشترین ئەکتەری کچ، لەگەڵ باشترین دەق کە لە نووسینی د. دڵشاد مستەفا بوو.

ئەمڕۆ دووشەممە، 1ی کانوونی یەکەم، نەژاد نەجم، دەرهێنەری شانۆگەرییەکە بۆ کوردستان24 گوتی: ئێمە وەکو گرووپی شانۆی هەوار نوێنەرایەتی کوردستان و کەرکووکمان کرد، ئێمە بەشداری هەر فێستیڤاڵێک بکەین بێ خەڵات ناگەڕێینەوە، ئەمجارەش لە فێستیڤاڵی عوممان توانیمان خەڵاتی باشترین ئەکتەری کچ و باشترین دەق بەدەستبهێنین، هەروەها بۆ خەڵاتی باشترین بەرهەم و جل و بەرگ و مۆسیقا کاندید بووین، لێرەوە پیرۆزبایی لەتەواوی ستافی شانۆگەری "سەلمە" دەکەم.

دەرهێنەری شانۆگەرییەکە دەشڵێت: ئەو شانۆگەرییە کارێکی هاوبەشی نێوان کوردستان و فەرەنسایە و ناوەڕۆکی بەرهەمەکەش باس لە کارەساتی هەڵەبجە و جینۆساید و کارەساتی ئەنفال و کۆچی بە کۆمەڵی کورد دەکات، بە هەردوو زمانی کوردی و ئینگلیزی کارمان لەسەر کردووە و ئەمجارەش چونکە فێستیڤاڵەکە لە وڵاتێکی عەرەبییە، بە زمانی کوردی و عەرەبی نمایشمان کرد.

شانۆگەری "سەلمە" لە نووسینی د. دڵشاد مستەفایە و لە سینۆگرافیا و دەرهێنانی نەژاد نەجمە، ئەو شانۆگەرییە لە 16 وڵاتی جیاواز نمایش کراوە و چەندان خەڵاتیان بەدەستهێناوە.