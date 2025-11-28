شانۆگەری (سەلمە) لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی عەممان نمایش کرا

پێش کاتژمێرێک

گرووپی شانۆیی هەوار لە کەرکووک، بە شانۆگەری "سەلمە" بەشداری لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی لە وڵاتی عەممان کرد و شانۆگەرییەکەیان نمایش کرد.

ئەو فێستیڤاڵە لە 24ـی تشرینی دووەم دەستی پێکرد و بۆ ماوەی 7 ڕۆژ بەردەوام دەبێت و 18 وڵات نمایشەکانیان لەو فێستیڤاڵە بەشدارە و شانۆگەری "سەلمە" تاکە نوێنەری هەرێمی کوردستانە لەو فێستیڤاڵەدا. هاوکات نەژاد نەجم دەرهێنەری ئەو شانۆگەرییە دەڵێت: چیرۆکی شانۆگەرییەکەمان باس لە کارەساتی هەڵەبجە و جینۆساید و کارەساتی ئەنفال و کۆچی بە کۆمەڵی کورد دەکات.

ئەمڕۆ هەینی، 28ـی تشرینی دووەم، نەژاد نەجم دەرهێنەری شانۆگەرییەکە، بۆ کوردستان24 گوتی: نمایشی ئەم جارەمان بە زمانی کوردی و عەرەبییە، ئەکتەرێکی کورد بەناوی هەوار فارس، لەگەڵ ئەکتەرێکی عەرەب بەناوی ئەمنە عەبدوڵڵا لە وڵاتی توونس بەشداریان لە نمایشەکە کردووە و توانیمان نمایشەکە بەباشی پێشکەش بکەین و لەلایەن ئامادەبووانەوە پێشوازییەکی باشی لێ کرا و لە فێستیڤاڵەکەدا چاومان لە بەدەستهێنانی خەڵاتە.

دەشڵێت: مۆنۆدراماکە لە 15 وڵاتی جیهاندا نمایش کراوە، کارێکی هاوبەشی نێوان کوردستان و فەرەنسایە و ناوەڕۆکی بەرهەمەکەش باس لە کارەساتی هەڵەبجە و جینۆساید و کارەساتی ئەنفال و کۆچی بە کۆمەڵی کورد دەکات، بە هەر دوو زمانی کوردی و ئینگلیزی کارمان لەسەر کردووە و ئەمجارەش چونکە فێستیڤاڵەکە لە وڵاتێکی عەرەبییە، بە زمانی کوردی و عەرەبی نمایشمان کرد.

شانۆگەری "سەلمە" لە نووسینی دڵشاد مستەفایە و لە سینۆگرافیا و دەرهێنانی نەژاد نەجمە، ئەو شانۆگەرییە لە 16 وڵاتی جیاواز نمایش کراوە و چەندین خەڵاتیان بەدەستهێناوە.