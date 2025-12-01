كەناڵی فەرمی ریال مەدرید: ناوبژیوانەكان بارسێلۆنایان گەڕاندەوە لوتكە

"ریال مەدرید بەهۆی كوڕانی نێگرێرا 4 خاڵیان لەدەست دا"

پێش کاتژمێرێک

كەناڵی فەرمی ریال مەدرید بەرپرسانی لالیگا و ناوبژیوانانی خولەكەیان هەراسان كردووە و تا ئەم كاتە هیچ یاسا و بەرپرسێكی تۆپی پێی ئیسپانیا نەیانتوانیوە سنوورێك بۆ ئەو كەناڵە دابنێن، ئەم هەفتەیەش لە دوای یەكسانبوونەكەی ریال مەدرید بەرامبەر جیرۆنا، ئەو كەناڵە رایگەیاند ناوبژیوانەكان بارسێلۆنایان گەڕاندەوە لوتكە.

ریال مەدرید لە دوایین یاری لە دەرەوەی یاریگەی خۆی بە گۆڵێك لەگەڵ جیرۆنا یەكسانبوو، گۆڵەكەی ریال مەدرید بە لێدانی پێناڵتی لە لایەن كیلیان ئێمباپێ تۆمار كرا، بەمەش ریال مەدرید بووە یەكەمین یانە لەم وەرزە زۆرترین لێدانی پێناڵتی بۆ هەژمار بكرێت.

كەناڵی ریال مەدرید لە دوای یارییەكە ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە بەرپرسانی لالیگا بەرگەی ئەوەیان نەگرت كاتێك بینیان ریال مەدرید بە شەش خاڵ پێش بارسێلۆنا كەوتووە، بۆیە ناوبژیوانەكانیان راسپارد بارسێلۆنا بگەڕێنەوە لوتكە، دابەزینی ریال مەدرید لە لوتكە پەیوەندی بە كوالیتی یاریزانەكان نەبوو، بەڵكو پلانێك بوو لە دژی ریال مەدرید جێبەجێ كرا و كە تێیدا تیپەكەی ئالۆنسۆ بەهۆی كوڕانی نێگریرا 4 خاڵی لەدەست دا.

كەناڵی ریال مەدرید هێمای بۆ ئەوەش كردووە لالیگا چیتر نابێتە شوێنی ركابەرییەكی وەرزشی، بەڵكو خولێك پێشوەختە سیناریۆیەكان دارێژراوە و زۆر بێ شەرمانە ساختەكاری دەكرێت و كاتی ئەوە هاتووە ئەو دۆخە قبوڵ نەكرێت.

كەناڵەكە جەختی لەوەش كردووەتەوە دی بۆرگیسی ناوبژیوان بە تەنیا خراپ نییە، بەڵكو یەكێكە لە گەورەترین تاوانبارانی پشت نەهامەتییەكانی مێژوویی ریال مەدرید.

كەناڵی ریال مەدرید دەشڵێت: لەمەودوا ڤار ئامرازێک نییە بۆ ڕاستکردنەوەی هەڵەکان، بەڵکو ئامرازێکە بۆ پەردەپۆشکردنی تاوانەکان. ناوبژیوان هەرگیز پەیوەندی ناکات کاتێک ڕیال مەدرید قوربانی بێت، چەندین ساڵە دەبینین كاتێك ریال مەدرید لە نازناوەكان نزیك دەبێتەوە هەڵەی بە ئەنقەست بەڕووی ریال مەدرید دا دەكرێنەوە.

ریال مەدرید لەم وەرزە 14 یاری كردووە، 10 بردنەوە، 3 یەكسان و 1 شكستی هەیە و 29 گۆڵی هەیە و بە 33 خاڵ لە خانەی دووەم دێت و بە جیاوازی یەك خاڵ لە یانەی بارسێلۆنای پێشەنگ دووركەوتووەتەوە.