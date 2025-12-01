میسال ئالوسی: سەپاندنی سیاسەتێکی دیاریکراو بەسەر هەرێمی کوردستاندا دەمێکە شکستی هێناوە

پێش کاتژمێرێک

سیاسەتمەدارێکی عێراقی دەڵێت، لە پەرلەمانە دیموکراتی و سەربەخۆکانی جیهاندا هەر لایەنێک زۆرترین کورسی بەدەست بهێنێت، دەتوانیت حکوومەت پێکبهێنێت، بەڵام لە عێراق بە بێ ڕێککەوتنی سیاسی نێوان لایەنەکان هیچ حکوومەتێک پێکناهێنرێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 1ـی کانوونی یەکەمی 2025، میسال ئالوسی، سیاسەتمەداری عێراق بە کوردستان24، ڕایگەیاند، لە عێراق هیچ حکوومەتێک بەبێ ڕێککەوتنی سیاسی دروست نابێت، بۆیە پێكهێنانی حکوومەت پێویستی بە زۆرینە هەیە، هەروەها پێوسیتە پرۆگرام و کارنامەیەکی باشی کارکردن هەبێت و حکوومەتیش جێبەجێی بکات، دەشڵێت: لە ڕابردوودا عێراق لە جێبەجێکردنی کارنامەی حکوومەت شکستی هێناوە، بۆیە ئێستا پێویستە حکوومەتێک دروست بکرێت سەقامگیریی کۆمەڵایەتی بۆ هاووڵاتییان دەستەبەر بکات و لە هەموو جومگەکانی حکوومڕانی کارا و چالاک بێت.

میسال ئالوسی باسی لەوەشکرد، عێراق لە ناوەڕاستی گۆڕانکارییەکان و ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕستدایە، ئێران و سووریا و وڵاتانی دیکەی دراوسێ کێشەیان هەیە، ئەمانە هەموویان تاڕادەیەک کاریگەرییان لەسەر حکوومەتی داهاتووی عێراق دەبێت، بەڵام دەبێت لایەنە سیاسییەکانی عێراق ئەو ڕاستییە بزانن کە وڵاتانی دیکە نایانەوێت عیراق سەقامگیر بێت و خاوەنی سەروەری خۆی بێت.

لە بارەی هێرشە مووشەکیەکانی سەر هەرێمی کوردستان، بە تایبەتی هێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، ئالوسی گوتی، "ئەم جۆرە هێرشانە بۆ سەر وزەی هەرێمی کوردستان، جۆرێکە لە کردەوەی تیرۆریستی و دەستوەردان لە کاری هەرێمایەتی، هەروەها ئەمانە ڕەفتاری هەرزەکارانەن بۆ سەپاندنی سیاسەتێکی دیاریکراو بەسەر هەرێمی کوردستان، ئەمە دەمێکە شکستی هێناوە.

سەبارەت بە ئاشکرانەکردن و سزانەدانی ئەو گرووپ و میلیشیایانەی کە بەردەوام هێرش دەکەنە سەر هەرێمی کوردستان، لە لایەن عیراقەوە، ڕایگەیاند، پێویست ناکات حکوومەتی عێراق لیژنە پێکبهێنێت بۆ لێکۆڵینەوە و ئاشکراکردنی ئەو کەسانەی هێرشەکان ئەنجام دەدەن، چونکە هەموو لایەک بە باشی دەزانن ئەو کردەوانە لە لایەن چەند گرووپێکی دیاریکراوەوە ئەنجام دەدرێن، پێویستە ئەوانە سزای یاسایی بدرێن و چیتر ڕێگە نەدرێت ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان تێک بدەن.

میسال ئالوسی، جەختیشی کردەوە، پێش دەستبەکار بوونی ئیدارەی ترەمپ، چاوپۆشی لە کاروچالاکی سەربازیی و دزینی سەروەتی نیشتمانی لە لایەن میلیشیا و گرووپە چەکدارەکانەوە دەکرا، بەڵام حکوومەتی نوێی ئەمەریکا ئەمانە بە دژی بەرژەوەندییەکانی خۆی دەزانێت، بۆیە ئەمەریکا بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە ستراتیژییەکانی ڕیگە بە بەردەوامی فراوان بوون و جموجۆڵی ئەو گرووپ و میلیشیایانە نادات.

لە بارەی پەیامی ئەمەریکا بۆ حکوومەتی داهاتووی عێراق، ئالوسی گوتی، مارک ساڤایا نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق "عەسای جادویی" پێ نییە بۆ ئەوەی بتوانێت بە ئاسانی و کەمترین ماوە کێشەکان چارەسەر بکات، بەڵام دەتوانێت بە هاوپەیمانەکانی ئەمەریکا بڵێت، ئیدارەی ترەمپ چی لە ئەوان دەوێت، هاوکات هەڕەشەکانی ئەمەریکا لە عێراق ڕوون و ئاشکران.