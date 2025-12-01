پیاوماقووڵانی گوندی لاجان: ئەو کەسانەی لە دەرەوەی پارتین، دەیانەوێت گەنجانی هەرکی بە کوشت بدەن

پێش دوو کاتژمێر

ڕیش سپی و پیاوماقووڵانی گوندی لاجان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا پەیامێکی یەکلاکەرەوەیان بڵاو کردەوە و تێیدا جەختیان لەسەر کۆتاییهێنان بە تەواوی گرژییەکان کردەوە، هاوکات هۆشدارییەکی توندیان دایە هەر کەس و لایەنێک کە هەوڵی دروستکردنی کەلێن لەنێو عەشیرەتی هەرکیدا بدات.

لە پەیامەکەدا کە ئاراستەی دانیشتووانی ناوچەکە کرا، ڕیشسپییانی لاجان ڕایانگەیاند: پەیوەندیی نێوان گوندی لاجان و پارتی دیموکراتی کوردستان پەیوەندییەکی ستراتیژی و ڕۆحییە و هیچ پیلانگێڕییەک توانای جیاکردنەوەیانی نییە، بەپێی قسەی ئەوان، زیاتر لە سەدا 90ـی ئەندامانی عەشیرەتی هەرکی لایەنگری پارتین و مێژووی خوێنی شەهیدەکانیان شاهیدی ئەو ڕاستییەن، بۆیە ئامادەن بە سەروماڵ بەرگریی لەو حزبە بکەن.

پیاوماقووڵان داوایان لە دانیشتووانی ناوچەکە کردووە گوێ بە دەنگۆی لاوەکی نەدەن و بگەڕێنەوە سەر ژیانی ئاسایی خۆیان، چونکە حکوومەت هی خۆیانە و هیچ کێشەیەک نەماوە، لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا ئاماژەیان بەوە کرد کە هەر دەستێکی دەرەکی هەوڵی دروستکردنی ئاژاوە لەنێو عەشیرەتی هەرکیدا بدات، ئەو دەستە دەبڕن و هەر کەسێکیش لە ناوخۆی گوندی لاجان ببێتە هۆکاری ئاژاوەگێڕی، لە گوندەکە دەردەکرێت.

لەبەشێکی دیکەی قسەکانیاندا، پیاوماقووڵانی گوندی لاجان گوتیان: ئەو کەسانەی لە دەرەوەی پارتین، دەیانەوێت گەنجانی هەرکی بە کوشتن بدەن، بەڵام هەرکییەکان ڕێگە نادەن دەستی دەرەکی بێتە نێو ئەو نا تێگەیشتنەی لەنێوان خەڵکی گوندی لاجان و کۆمپانیای لاناز دروست بووە، ئەو دەستانە دەبڕن ئەگەر بیانەوێت سوود لەو بارودۆخە وەربگرن

خەڵکی گوندەکە ئاماژەیان بەوە کرد، ئێستا دەچنەوە نێو ماڵەکانی خۆیان و هیچ کێشەیەکیان نییە، ئەوەی لە سۆشیال میدیا باسی لێوە دەکرێت سەبارەت بە دۆخی گوندی لاجان، دوورن لە ڕاستی.