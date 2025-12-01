وردەكاری لەبارەی شایستە داراییەكانی ناوبژیوانان ئاشكرا دەبێت
160 ملیۆن دینار بەسەر ناوبژیوانانی كوردستان دابەش كرا
فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان بەشێك لە شایستە داراییەكانی ناوبژیوانانی خەرج كرد و بڕیاریشە پێش سەری ساڵ بەشێكی دیكە لە شایستە داراییەكان بۆ ناوبژیوانان دابین بكرێت و بەڵێنی ئەوەش دراوە لە دوای سەری ساڵ پارەی ئەم وەرزەش بەسەر ناوبژیوانانی خولەكانی كوردستان دابەش بكرێت.
ناوبژیوانانی كوردستان سێ وەرزە لەسەریەك لەسەر ئەستۆی خۆیان هاتووچۆی شار و شارۆچكەكان دەكەن و یارییەكان بەڕێوە دەبەن، دواجار بەشێك لە ناوبژیوانان بایكۆتی خولەكەیان كرد و بڕیاریاندا چیتر لەسەر گیرفان و تێچووی خۆیان یارییەكان بەڕێوە نەبەن.
سەڵاحەدین سیامەند، سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان دوو رۆژە لەگەڵ ناوبژیوانان لە گفتوگۆدایە، بەڵێنی بە ناوبژیوانەكان دا تەواوی كێشە داراییەكانیان بۆ چارەسەر بكات.
بە گوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، لە هەنگاوی یەكەم بڕی 160 ملیۆن دینار بەسەر ناوبژیوانانی نایاب، لاوان و پلەیەك دابەش كرا، بڕیارە ئەو پارەیەی ماوە كە بڕەكەی 140 ملیۆن دینارە پێش سەری ساڵ بەسەر ناوبژیوانەكان دابەش بكرێت، لە نێویاندا ناوبژیوانانی فووتساڵ و پلەدووی كوردستانیش شایستە داراییەكانیان وەردەگرن.
بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان بەڵێنی بە ناوبژیوانان داوە شایستە داراییەكانی وەرزی (2024 ـ 2025) و (2025 ـ 2026) لە دوای سەری ساڵ دابین بكات.