شاڵاو عەلی عەسکەری، دەستەبەرداری پۆستی ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتی بوو

پێش کاتژمێرێک

شاڵاو عەلی عەسکەری، سەرەڕای کارکردنی لە نێو ڕیزەکانی یەکێتی بۆ ماوەی ساڵانێکی زۆر، ئەمڕۆ بە بڕیارێک سەرکردایەتی و ئەندامانی یەکێتی تووشی شۆک کرد و، دەستی لە پۆستی ئەندامی مەکتەبی سیاسیی حزبەکە کێشایەوە.

دووشەممە، 1ـی کانوونی یەکەمی 2025، شاڵاو عەلی عەسکەری، لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی مەکتەبی سیاسیی یەکێتی، دەستی لە پۆستی ئەندامی مەکتەبی سیاسیی حزبەکە کێشایەوە.

شاڵاو عەلی عەسکەری، نزیکەی 49 ساڵ لە نێو ڕێزەکانی یەکێتی کاری کرد و لە ماوەی کارکردنیشیدا، چەندین ئەرک و بەرپرسیارێتی پێ سپێردرابوو، بەڵام ئەمڕۆ ناوبراو بڕیارێکی چارەنووسسازی دا و بەو بڕیارەشی یەکێتییەکانی دڵ تەنگ و نیگەران کرد.

ئەو بڕیارەی ئێستای ناوبراو، ڕەنگە لە داهاتووی نزیکەدا ببێتە هۆی وازهێنانی یەکجارەکی کارکردنی لە نێو یەکێتی، هاوشێوەی مەلا بەختیار و سەرکردە دێرینەکانی دیکەی حزبەکە.

دیاردەی دەست لەکار کێشانەوە یان نیگەرانبوونی سەرکردەکان لە نێو یەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندا، بابەتێکی ئاڵۆزە و چەندین هۆکاری سیاسی، ئەمنی و ئیداریی لە پشتە. ئەم دۆخە بە تایبەت دوای ڕووداوەکانی 8ـی تەمموزی 2021 (کێشەی نێوان بافڵ تاڵەبانی و لاهور شێخ جەنگی) و گۆڕانکارییەکان لە سیستەمی بەڕێوەبردنی حزبەکەدا زیاتر دەرکەوت.

بەشێک لە سەرکردە دێرینەکانی یەکێتی بە تایبەت (ئەوانەی هاوڕێی مام جەلال بوون)، پێیان وایە کە ئێستا حزبەکە لە لایەن گەنجانێکەوە بەڕێوە دەبرێت کە ڕەچاوی مێژوو و قوربانییەکانی ئەوان ناکەن.