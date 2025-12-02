پێش 21 خولەک

زۆربەی ئاشەکانی تەحین لە شارۆچکەی ئامێدی دەستیان بە ئامادەکاری کردووە بۆ بەشداریکردن لە فێستیڤاڵی تەحیندا. ئاشی تەحینی (پرا عیسێ) یەکێکە لەوانە، کە لێرە بەرهەمهێنانی ساڵانە زیادی کردووە و ڕۆژانە 300 کیلۆ تەحین ئامادە دەکەن.

سلێمان حەسەن، خاوەنی ئاشەکە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "ئێمە ئامادەین بەرهەمە خۆماڵییەکانمان ببەینە پێشانگاکە، بۆ ئەوەی خەڵکی خۆمان بزانن کە بەرهەمی خۆماڵیمان هەیە. ئەم ئاشەی ئێمە مێژوویەکی دێرینی هەیە و هی سەردەمی ئێستا نییە، نزیکەی 400 بۆ 500 ساڵە ئەم بەرهەمەمان هەیە".

لە ئامێدی زیاتر لە 40 ئاشی ئاوی و کارەبایی هەن، هەندێکیان تەنیا دوو وەرزی ساڵ کار دەکەن و هەموویان لە کێبڕکێدان بۆ بەرهەمهێنانی باشترین و خۆشترین تەحین. یەکێک لە مەرجە سەرەکی و تایبەتمەندییەکانی تەحینی ئەم ئاشانە، بەکارهێنانی کونجیی خاکی کوردستان و شێوازی برژاندن و هاڕینەکەیەتی.

لای خۆیەوە ئیهاب بەیار، یەکێک لە ئامادەکارانی فێستیڤاڵەکە لە ئامێدی دەڵێت: "داخوازییەکی زۆر لەسەر تەحین هەیە و بەگشتیی بەرهەمی ئەمساڵی دەڤەری ئامێدی زۆر باشە".

لە قەزای ئامێدی، بەرهەمی کونجیی ئەمساڵ 100 تۆنی تێپەڕاندووە و بڕیارە لە سێیەمین فێستیڤاڵی تەحیندا بڕێکی زۆری لێ بفرۆشرێت، هەروەها داخوازییەکی زۆری لە ناوخۆ و دەرەوەش لەسەرە.