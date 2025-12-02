ههفتهی داهاتوو فێستیڤاڵی تهحین له ئامێدی بهڕێوهدهچێت
زۆربەی ئاشەکانی تەحین لە شارۆچکەی ئامێدی دەستیان بە ئامادەکاری کردووە بۆ بەشداریکردن لە فێستیڤاڵی تەحیندا. ئاشی تەحینی (پرا عیسێ) یەکێکە لەوانە، کە لێرە بەرهەمهێنانی ساڵانە زیادی کردووە و ڕۆژانە 300 کیلۆ تەحین ئامادە دەکەن.
سلێمان حەسەن، خاوەنی ئاشەکە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "ئێمە ئامادەین بەرهەمە خۆماڵییەکانمان ببەینە پێشانگاکە، بۆ ئەوەی خەڵکی خۆمان بزانن کە بەرهەمی خۆماڵیمان هەیە. ئەم ئاشەی ئێمە مێژوویەکی دێرینی هەیە و هی سەردەمی ئێستا نییە، نزیکەی 400 بۆ 500 ساڵە ئەم بەرهەمەمان هەیە".
لە ئامێدی زیاتر لە 40 ئاشی ئاوی و کارەبایی هەن، هەندێکیان تەنیا دوو وەرزی ساڵ کار دەکەن و هەموویان لە کێبڕکێدان بۆ بەرهەمهێنانی باشترین و خۆشترین تەحین. یەکێک لە مەرجە سەرەکی و تایبەتمەندییەکانی تەحینی ئەم ئاشانە، بەکارهێنانی کونجیی خاکی کوردستان و شێوازی برژاندن و هاڕینەکەیەتی.
لای خۆیەوە ئیهاب بەیار، یەکێک لە ئامادەکارانی فێستیڤاڵەکە لە ئامێدی دەڵێت: "داخوازییەکی زۆر لەسەر تەحین هەیە و بەگشتیی بەرهەمی ئەمساڵی دەڤەری ئامێدی زۆر باشە".
لە قەزای ئامێدی، بەرهەمی کونجیی ئەمساڵ 100 تۆنی تێپەڕاندووە و بڕیارە لە سێیەمین فێستیڤاڵی تەحیندا بڕێکی زۆری لێ بفرۆشرێت، هەروەها داخوازییەکی زۆری لە ناوخۆ و دەرەوەش لەسەرە.