مەسرور بارزانی و باڵیۆزی کەنەدا دۆخی عێراق و گۆڕانکارییەکانی سووریا و پرۆسەی ئاشتی تورکیایان تاوتوێ کرد
ئەمڕۆ سێشەممە، 2ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە کریستۆفەر بۆوم باڵیۆزی کەنەدا لە عێراق کرد.
هەردوولا هاوڕابوون لەسەر گرنگیی پتەوکردنی پەیوەندیی دوولایەنە بە تایبەتی لە بوارەکانی وەبەرهێنان و ئاڵوگۆڕی بازرگانیدا .
لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەدا، چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتە جۆراوجۆرەکاندا تاوتوێ کرا. لەبارەی هەوڵ و گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمیش، سەرۆکی حکوومەت دووپاتی کردەوە ئێستا هەلومەر جێکی نوێ بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ هاتووەتە ئاراوە و پێویستە لە سەر بنەمای ئەنجامەکانی هەڵبژاردن بێت.
سەرکۆنەکردنی هێرشی تیرۆریستی سەر کێڵگەی کۆرمۆر و دۆخی گشتیی عێراق دوای هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران، هەروەها دوایین گۆڕانکارییەکانی سووریا و پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا ، چەند تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکانی کۆبوونەوەکە بوون.