ترەمپ: باشترە ئێران خێرا هەنگاو بنێت

سەرۆکی ئەمریکا، لە پەیامێکی نوێ و زۆر تونددا هۆشدارییەکی بەپەلە و کتوپڕی ئاراستەی تاران کرد و داوای لێکردن بە خێرایی بڕیاری کۆتایی بدەن، پێش ئەوەی هەموو شتێک لەدەست بدەن.

یەکشەممە 17ی ئایاری 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە پەیامەکەیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (تروس) کە ئاڕاستەی سەرکردایەتی ئێرانی کردووە، ڕایگەیاند: "بۆ ئێران، کات خەریکە تەواو دەبێت (کاتژمێرەکە کەوتووەتە لێدان). باشترە بە خێرایی دەست بە جووڵە بکەن و بڕیار بدەن، ئەگەر نا هیچ شتێکیان لێ نامێنێتەوە."

سەرۆکی ئەمریکا لە کۆتایی پەیامەکەیدا نووسیویەتی: "کات زۆر هەستیارە و جەوهەرییە!"

ئەم هەڕەشە ڕاستەوخۆ و توندەی ترەمپ لە کاتێکدایە کە ئۆپەراسیۆنی "Epic Fury" بەشێکی زۆری توانای سەربازیی ئێرانی تێکشکاندووە و ئێستا تاران لەبەردەم بژاردەی ڕێککەوتنێکی قورس یان ڕووبەڕووبوونەوەی کۆتاییدایە.

هەروەها هەر ئەمڕۆ ێگەی هەواڵی ئەکسیسۆ لە زاری سەرچاوەیەکی ئیسرائیلی بڵاوی کردووەتەوە، بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل و دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە تەلەفۆن قسەیان کردووە.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەشی داوە، ناتانیاهۆ و ترەمپ لە پەیوەندییە تەلەفۆنەکەدا پرسی ئێرانیان تاوتوێ کردووە.