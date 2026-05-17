باکرهان: پرۆسەی ئاشتی بە سستی بەڕێوەدەچێت

هاوسەرۆکی دەم پارتی رایگەیاند، پرۆسەی ئاشتی بە سستی بەڕێوەدەچێت، بەڵام بۆ تورکیا پێویستە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 17ـی ئایاری 2026، تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) رایگەیاند، ماوەی 40 ساڵە داهات و سامانی تورکیا بۆ شەڕ و پێکدادان خەرج دەکرێت.

گوتیشی "کاتێک پرۆسەکە سەرکەوتوو بێت، ئەو تریلیۆن دۆلارەی بۆ شەڕ خەرج دەکرێت، بۆ کرێکاران، رەنجدەران، خانەنشینان و بەرهەمهێنەران خەرج دەکرێت."

باکرهان ئاماژەی بەوەش دا، "راستە پرۆسەکە بە سستی بەڕێوەدەچێت، بەڵام تورکیا پێویستی بەم جۆرە هەنگاوانە هەیە.

باسی لەوەش کرد، پێویستە لەبری فرمێسکی چاو، دیموکراسی، ئازادی و یەکسانی بچەسپێنین.

هاوسەرۆکی دەم پارتی جەختی کردەوە کە تورکیا تەنیا لە یەک نەتەوە پێکنایەت و گوتی "مافی تورکەکان هەرچییەک بێت، دەبێت کوردیش هەمان مافی هەبێت. پرۆسەی ئاشتی تەنیا بۆ کورد نییە و تەنیا بە کوردیش بەڕێوەناچێت"

هاوکات رۆژنامەی میلییەتی نزیک لەدەسەڵات رایگەیاندووە، لە چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتی کە حکومەتی تورکیا بە "تورکیای بێ تیرۆر" ناوی دەبات، چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەی 10 رۆژی داهاتوودا دامەزراوە ئەمنییەکان راپۆرتێکی هەستیار و یەکلاکەرەوە پێشکەش بکەن. ئەم راپۆرتە وردەکاریی دۆخی مەیدانی چەک دانانی پەکەکە لەخۆدەگرێت.