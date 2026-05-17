ماجید نووری رۆمانی گەڕانەوەی ئەوڕەحمانی نفووسی بڵاو کردەوە

پێش کاتژمێرێک

ماجید نووری، نووسەر و رۆماننووسی کورد، نوێترین رۆمانی خۆی بەناوی "گەڕانەوەی ئەوڕەحمانی نفووس"، کە لە لایەن دەزگەی موکریانی چاپکراوە، بڵاو کردەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 17ـی ئایاری 2026، ماجید نووری، رۆماننووسی کورد، دەربارەی بڵاوکردنەوەی کتێبە نوێیەکەی بە کوردستان24ی گوت: "لەو رۆمانەدا، خوێنەر ئاشنای کەسایەتییەک دەبێت کە رۆژگارێک یەکێک بووە لە ناسنامە و هێمای کوردبوونی کەرکووک و لە هەمان کاتدا وێنەیەکی زیندووی قوربانی و خەباتی ئەو شارە بووە. گەڕانەوەی ئەو کەسایەتییە بۆ ناو کۆڵان و شەقامەکانی کەرکووک و گەڕانی بەدوای ئازیزانی خۆیدا، رەهەندێکی فانتازی و هەستیار بە گێڕانەوەکە دەبەخشێت. ئەو کەسایەتییەش، ئەوڕەحمانی نفووسە؛ ناوێک کە هەر کەسێک مێژووی کەرکووک بناسێت، دەزانێت چۆن لە ساڵی 1963 لە لایەن پاسەوانە نەتەوەییەکانەوە لەژێر ئەشکەنجەدا شەهید کرا، بێ ئەوەی لە بیر و باوەڕ و ئەرکی نەتەوەیی خۆی پاشگەز ببێتەوە. رۆحی ئەو، لەگەڵ بارانی یادەوەرییەکاندا، دووبارە بەسەر کەرکووکدا دەگەڕێتەوە و چەندین لاپەڕەی فەرامۆشکراوی مێژوو تەڕ و پاراو دەکاتەوە."

ماجید نووری گوتیشی: "من، ساڵی 2017 و ساتەکانی رێفراندۆمی کوردستانم بە مەبەست هەڵبژاردووە بۆ ئەو گەڕانەوەیە، تاوەکوو ئاماژە بەوە بکەم کە خەونی ئەوڕەحمانی نفووس و هاوشێوەکانی، بریتی بووە لە دۆزینەوەی ماف و ناسنامەی نەتەوەیی. بە بڕوای من، ئەگەر رێفراندۆمەکە پشتگیرییەکی نێودەوڵەتی و هاوڕایییەکی ناوچەیی بەدەستهێنابووایە، ئەوا بەشێک لە ئامانج و خەونەکانی ئەو شەهیدە دەهاتنەدی."

ئەو رۆمانووسە باس لە رووداوەکانی ناو رۆمانەکە دەکات و دەڵێت: "رۆمانەکە تەنیا گەشتێک نییە لەناو یادەوەرییەکانی رێفراندۆم دا، بەڵکو گەڕانەوەیەکە بۆ مێژووی پڕ لە ئازار و ململا‌نێی کەرکووک؛ لە دوای سەرژمێریی ساڵی 1957 تا رووداوەکانی 1963 و ستەم و ئەشکەنجەیەکانی پاسەوانە نەتەوەییەکان دژی کوردانی شارەکە. ئەم رووداوانە هەموویان بە شێوەیەکی دراماتیکی لەبەر دیدی خوێنەر زیندوو دەبنەوە."

ماجید نووری ئاماژەی بەوەش دا، "هەڵبژاردنی کەسایەتیی ئەوڕەحمانی نفووس و بەستنەوەی بە رێفراندۆم، دەرفەتێکی فکری و فەلسەفی بۆ من رەخساندووە، تاکو باس لە چەمکەکانی ناسنامە، نیشتیمان، قوربانی و مرۆڤایەتی بکەم. لە هەمان کاتدا، رۆمانەکە بەراوردێک دروست دەکات لەنێوان رۆحی بەرخودان و بەرەنگاربوونەوەی نەوەکانی رابردوو، و هەوڵی زیندووکردنەوەی هەمان رۆحیەت لە سەردەمی رێفراندۆمەکەدا."

دەربارەی کارەکتەری سەرەکی ناو رۆمانەکە، ماجید نووری دەڵێت، "ئەوڕەحمانی نفووس لەم گێڕانەوەیەدا تەنیا کارەکتەرێکی سەرەکی نییە، بەڵکو وەک پارێزەرێکی ناسنامەی کەرکووک دەردەکەوێت؛ کەسێک کە لەپێناوی بەرگری لە کوردبوونی کەرکووک ژیانی خۆی بەخشیوە. هەروەها من لە هەندێک دیالۆگ و پەڕەگرافدا سوودم لە شێوەزاری رەسەنی کوردی کەرکووکی وەرگرتووە، بۆ ئەوەی خوێنەر بخەمە ناو کۆڵان و گەڕەکەکانی وەک، قۆریە، رەحیماوا، ئیمام قاسم و سەر قەڵای کەرکووک."

ماجید نووری لەناو رۆمانەکەدا باس لە هەوڵی تیرۆرکردنی نەجمەدین کەریم لە کەرکووک دەکات و گوتی، "لە بەشێکی دیکەی رۆمانەکەدا، باس لە هەوڵی تیرۆرکردنی نەجمەدین کەریم دەکرێت لە ساتەکانی رێفراندۆمدا؛ هەوڵێک کە لە راستیدا بوونی هەبووە. لێرەدا، ئەوڕەحمانی نفووس و هاوڕێ شەهیدەکانی وەک هێزی یادەوەری و مێژوو دەگەڕێنەوە بۆ ئاگادارکردنەوە و پاراستنی ئەو کەسایەتییە نیشتیمانپەروەرە کە مەبەستم نەجمەدین کەریمە. ئەم هێڵە گێڕانەوەییە، بە تایبەتی لەگەڵ باسکردنی ئەشکەنجە و شەهادەتی ئەوڕەحمانی نفووس و هاوڕێکەی حەمە سدیق پێنجوێنی، کاریگەرییەکی هەستیار و دراماتیکی قووڵ لەسەر خوێنەر جێدەهێڵێت."

ئەو رۆمانووسە کوردە باسی لەوەش کرد، "لە کۆتاییدا هیوادارم ئەم رۆمانە بتوانێت هەستی شانازی و پەیوەندی بە نیشتیمان لە ناخی خوێنەر زیندوو بکاتەوە؛ نیشتیمانێک کە بۆ پاراستنی ناسنامە و پیرۆزییەکەی، کەسانێکی وەک ئەوڕەحمانی نفووس، ژیان و رۆح و خێزان و هەموو شتێکیان قوربانی کردووە."

ماجید نووری، نووسەر و رۆمانووسی کورد، لەساڵی 1968 لەشاری سلێمانی لەدایک بووە و ئێستا دانیشتووی وڵاتی سوویدە. خاوەنی چەندین کتێبی چاپکراوە و یەکێکە لە نووسەرە هەرە دیارەکانی کورد.