سایلۆی هەڵەبجە لە 80%ـی کارەکانی تەواو کراوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، کارکردن لە سایلۆی هەڵەبجە بەردەوامە و بە تەواوبوونی گرفتی نەبوونی عەمبارکردنی گەنمی جووتیاران نامێنێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 2ـی کانوونی یەکەمی 2025، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: کارکردن لە سایلۆی هەڵەبجە بەردەوامە و تاوەکوو ئێستا لە 80% کارەکانی تەواو کراوە، بەڵام هیچ وادەیەک بۆ تەواوبوونی دیار نییە، بە تەواو بوونی گرفتی سەرەکی عەمبارکردن لەو سنوورە نامێنێت، چونکە ساڵانە بەشێکی زۆری گەنمی دەڤەرەکە دەبردرێتە سایلۆکانی دیکە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، سایلۆ نوێیە توانا لە خۆگرتنی 55 هەزار تۆن گەنمی هەیە، ئەمەش بەشی تەواوی گەنمی هەڵەبجە و دەشتی شارەزوور دەکات.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان، جەخت لەوە دەکاتەوە، سایلۆی هەڵبجە دەبێتە هۆی هاندانی جووتیاران بۆ زیاتر بەرهەمهێنانی گەنم لە دەڤەرەکەیان.

لەلای خۆیەوە، ستار محموود، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەڵەبجە، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: ناوچەکە دەوڵەمەندە بە بەرهەمی کشتوکاڵی، گەنم یەکێک لەو بەرهەمانەی ساڵانە بە ڕێژەیەکی باش لەلایەن جووتیارانی سنوورەکە بەرهەم دێت، بۆ هەر ساڵی ئاسایی 40 هەزار تۆن بەرهەمی گەنمی سنوورەکەیە.

سایلۆی هەڵەبجە یەکێکە لە پرۆژە ستراتیژی و گرنگەکانی کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان و لەسەر بودجەی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی لە ساڵی 2023 ڕاسپاردنی بۆ کراوە بە گوژمەی 27 ملیار و دووسەد و سێ ملیۆن دینار، لە سنووری پارێزگەی هەڵەبجە جێبەجێ دەکرێت.

زەوی تەرخانکراو بۆ پرۆژەکە 53 دۆنمە و لەسەر ڕووبەری 23 دۆنم سایلۆکە دروست دەکرێت.