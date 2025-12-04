سیمیناری زانستیی هێمنی موکریانی لە سنە بەڕێوە چوو

پێش کاتژمێرێک

زانکۆی کوردستان و ئەنیستیتووی زمانی کوردیی 'ڕاژە' لە شاری سنە، سیمینارێکیان لەژێر ناوی ''سیمیناری زانستیی هێمن موکریانی'' بۆ توێژینەوە دەربارەی ژیان، بەرهەم و پێگەی فەرهەنگی-کۆمەڵایەتیی شاعیری ناوداری کورد، هێمن موکریانی، بەڕێوە برد.

لە پانێڵی ئەکادیمیی سیمینارەکەدا، کە سێشەممە، 2ـی کانوونی یەکەم 2025، بەڕێوە چوو، د. بەختیار سەجادی، د. خالید تەوەکولی و عادل قادری وتاریان پێشکەش کرد؛ هەروا د. جەعفەر شیخولئیسلامی، مامۆستای زانکۆی کارلتۆنی کەنەدایش بە ئۆنلاین، بەشداریی کۆنفرانسەکەی کرد.

لە سیمینارەکەدا، هەوڵ درا بە شێوەی زانستی لایەنە جیاوازەکانی بەرهەم و ژیانی هێمن تاوتوێ بکرێت.

د. بەختیار سەجادی، مامۆستا زانکۆ، بە کوردستان24ـی گوت: هەرچەند هێمن زیاتر بە شاعیر ناسراوە، بەڵام کەسایەتییەکی فرەڕەهەندی هەیە و لە بواری وەرگێڕان، نووسینی پەخشان، فۆلکلۆر، ئەدەبی زارەکی و نوخبەپەروەرییشدا ڕۆڵی هەبووە و توێژینەوەی جوانیناسانەی بەرهەمی هێمن کاریگەری لەسەر جوانیناسیی نەوەی نوێ و قەیرانی ناسنامە دادەنێت.

هاوت عادل قادری، نووسەر و وەرگێڕ، لایوایە سیمینارەکە شایستە بوو، بەڵام هێشتا لە ئاستی ژیان و کاری مامۆستا هێمن نەبوو، شیعر و زمان و نووسینی مامۆستا هێمن پێویستی بە توێژینەوەی تایبەت و زیاتر هەیە.

د، خالید تەوەکولی، کۆمەڵناسیش دەڵێت: پێویستە نەوەی نوێ و لاوانی کوردستان هێمن و بەرهەمی هێمن بناسن، ناسینی هێمن وەکوو شاعیر، وەرگێڕ، بیرمەند و زمانزان کاریگەری لەسەر بەهێزکردنی زمانی کوردیی نەوەی داهاتوو دادەنێت.

سەید محەممەدئەمین شێخولئیسلامی، شاعیری ناوداری کورد، ساڵی 1921 لە گوندی شیلانئاوێی نزیک شاری مهاباد لەدایک بووە. لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا ساڵی 1946 نازناوی شیعریی هێمنی بۆ خۆی هەڵبژاردووە و لە لایەن پێشەوا قازیی محەممەد، نازناوی شاعیری میللی کوردستانی پێ بەخشراوە.

هێمن، بە یەکێک لە کۆڵەکە پتەوەکانی قوتابخانەی ئەدەبیی موکریان ناسرا. تاریک و ڕوون، ناڵەی جودایی، پاشەرۆک. توحفەی موزەفەرییە، ئەفسانە کوردییەکان و هەواری خاڵی بەشێکن لە بەرهەمەکانی هێمن موکریانی.

هێمنی موکریانی، لە 16ـی نیسانی 1986 لە شاری ورمێ کۆچی دوایی کرد و لە ڕێوڕەسمێکی شایستەدا و بە بەشداری هەزاران کەس، لە شاری مەهاباد، بە خاک سپێردرا.