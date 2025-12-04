فێستیڤاڵی تەحین و بەرهەمە خۆماڵییەکان لە ئامێدی بەڕێوەدەچێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی کانوونی یەکەمی 2025، فێستیڤاڵی تەحین و بەرهەمە خۆماڵییەکان لە ئامێدی دەستیپێکرد، لەو بارەوە پارێزگاری دهۆک گوتی: ئەوەی منی دڵخۆش کردووە گەنجێکی زۆر بەشداری فێستیڤاڵەکەیان کردووە.

عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک لە فێستیڤاڵی تەحین و بەرهەمە خۆماڵییەکان لە ئامێدی لەکۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: گومانی تێدانییە باشترین جۆری تەحین لەسەر ئاستی ئەم دەڤەرە و جیهانیش، تەحینی ئامێدیە.

پارێزگاری دهۆک ڕاشیگەیاند، پێویستە ئەم فێستیڤاڵە ساڵانە لەگەڵ پێگەیشتنی بەرهەمی کونجی ئەنجام بدرێت، دەشڵێت: بێگومان حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشتیوان و هاریکاری جووتیارانە، زۆریش دڵخۆشین بەوەی ئەمڕۆ گەنجێکی زۆر بەشدارییان لەو فێستیڤالە کردووە.

عەلی تەتەر گوتیشی: دوای ئەو پێشکەوتنەی لە کەرتی کشتوکاڵی هاتووەتە ئاراوە، دەبینین ساڵ دوای ساڵ گەنجی تازە دێنە ناو ئەم کەرتە، سێ ساڵ لەمەوبەر کە سەرۆک بارزانی هاتە ئەم دەڤەرە، حکوومەتی هەرێمی ڕاسپارد کە بایەخی زیاتر بە کەرتی کشتوکاڵی و گەشتیاریی ئەم دەڤەرە بدات.