عێراق حووسییەکانی یەمەن و حزبوڵڵای لوبنانی خستە لیستی تیرۆرەوە

ڕۆژنامەی وەقائیعی عێراقی، بە ژمارە 4848 کە لە 17ی مانگی ڕابردوو دەرچووە، بەڵگەنامەیەکی فەرمیی بڵاوکردووەتەوە کە تێیدا حکوومەتی فیدراڵی عێراق، گرووپی حزبوڵڵای لوبنان و حووسییەکانی یەمەنی خستووەتە لیستی تیرۆرەوە.

بە گوێرەی ئەو بەڵگەنامەیە، گرووپی حزبوڵڵا بە زنجیرەی ژمارە 18 و حووسییەکانی یەمەن بە زنجیرەی ژمارە 19 خراونەتە لیستی تیرۆرەوە. لە خانەی (زانیاریی دیکەدا) نووسراوە"بەشداربوون لە کردەی تیرۆریستیدا" ئەمەش ڕێکارە یاساییەکانی وەک سڕکردنی سەرچاوەی دارایی، ڕێگریی لە هاوکاریی داراییان بە گوێرەی یاسا عێراقییەکان و پابەندییە نێودەوڵەتییەکانیان دەکرێت.

ئەم هەنگاوەی حکوومەتی عێراق وەڵامدانەوەی بڕیاری لیژنەی سڕکردنی دارایی گرووپە تیرۆریستەکانە بە گوێرەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی سپیکردنەوەی پارە و پشتیوانیی دارایی تیرۆر، ژمارە 39ی ساڵی 2015.

ئەمەش گۆڕانێکی گەورەیە لە سیاسەتی فەرمیی دەوڵەتی عێراق بەرانبەر بەو گرووپانە و هەستیارییەکی گەورە لە هەلومەرج و پێگەی نێودەوڵەتی و هەرێمیی عێراق دروست دەکات.