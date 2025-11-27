وەزارەتی ئەوقاف: داوامان کردووە سبەی لە گوتاری هەینیدا باسی هێرشەکەی کۆرمۆر بکرێت

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی ئاماژە بەوە دەکات، هێرشکردنە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر گەورەترین ئاڵنگارییە بۆ سەر ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان و بە هەموو شێوەیەک سەرکۆنەی دەکەین.

نەبەز ئیسماعیل، گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: داوامان لە هەموو مامۆستایانی ئایینی کردووە لە گوتاری سبەی هەینی باسی ئەو هێرشانەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر بکەن.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، گوتاری هەینی تایبەت نابێت بەم هێرشە، چونکە بۆردی گوتاری ڕۆژانی هەینی ناونیشان دیاریدەکات، بەڵام یەکێک لە تەوەرەکان جەخت کردنەوە دەبێت لەسەر ئەم هێرشانەی کراوەنە سەر ئابووری و پەیوەست بە ژیانی هاووڵاتییان.

گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف جەخت لەوە دەکاتەوە، ئەم هێرشانە گەورەترین ئاڵنگارین بۆ سەر ژێرخانی ئابووری هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان.

هاوکات، یەکێتیی زانایان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئەمڕۆ پێنجشەممە 27ی تشرینی دووەمی 2025، کە کۆپییەکی بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 نێردراوە، لە بارەی هێرشەی شەوی ڕابردووی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر بە ئایەتی 56 لە سورەتی ئەعرافی قورئانی پیرۆز دەستی پێکردووە و کە خوا دەفەرمووێت ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾.

هەروەها ڕایگەیاندووە، "ئەم هێڕشەی شەوی ڕابردووی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر، وێڕای ئەوەی کردەیەکی تیرۆرستی دوژمنکارانەو نامرۆڤانەیە، لەهەمان کات، تێکدانی ئارامی شادەماری ژێرخانی ئابووری و فشارو بەربەست دروستکردنە لەبەردەم پێشکەوتنەکانی کوردستان".

هەر لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ "بەپێی ئایینی ئیسلام زیانگەیاندن بە ژیانی خەڵک و بەرژەوەندی گشتیی و شێواندنی سامانی نیشتمانی و گوزەرانی هاووڵاتییان، تاوانێکی گەورەو کارێکی حەرامە".