بە ڕەزامەندیی سەرۆکی حکوومەت 117 ملیار دیناری دیكە بۆ دووسایدی هەولێر - كۆیە تەرخان دەكرێت

پێش 27 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا پارێزگاری هەولێر، ڕایگەیاند؛ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆ پڕۆژەی جووتسایدی هەولێر - كۆیە ڕەزامەندییدا لەسەر جێبەجێکردنی هەشت کیلۆمەتری بەشی کۆتایی پڕۆژەکە بە گوژمەی 117 ملیار دینار.

بە جێبەجێكردنی ئەم قۆناغەش، ڕێگاکە دەگاتە ناوشاری کۆیە و دەبەسترێتەوە بە شەقامی 60 مەتریی شارەكە کە بڕیارە لە داهاتوودا ئەنجام بدرێت.

دەشڵیت: ئەم بەشەی ڕێگاکە کە تەواوکاریی ڕێگای هەولێر - کۆیە بەرەو سلێمانی دەبێت، بە هەمان ڕەوش و پێوەری بەرزی ئەندازیاری جێبەجێ دەکرێت، هەر سایدەی سێ ڵاینە، بۆ ئاسانکاریی هاتوچۆی هاووڵاتیانیش چەندان بەرزەپرد لەخۆ دەگرێت.

ڕاشیگەیاند؛ ڕێگای كۆیە - هەولێر، بە شادەماری ڕێگاكانی كوردستان دادەندرێت، پڕۆژەیەكی ستراتیژی ڕێگاوبانی كوردستانە و بەشێكە لە تۆڕی شادەماری ڕێگاوبانی کوردستان و پایتەختی هەرێمى كوردستان دەبەستێتەوە بە پارێزگاكانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆكان، لە هەولێریشەوە بەرەو پارێزگای دهۆك، بەبڕیاری مەسرور بارزانى، سەرۆك وەزیرانى هەرێمى کوردستان، بە گوژمەی ( 560 ملیار و 446 ملیۆن دینار ) جووتسایدی هەولێر-کۆیە دەستی پێکردووەو لە ئێستادا نزیکی 30%ی کارەکانی تەواو بووە.