ئەو تانانەی لە ئەنجامی هەڵبژاردن درابوون، ڕەوانەی دادگای فیدراڵی دەکرێن

پێش کاتژمێرێک

دەستەی دادوەری هەڵبژاردن ڕایگەیاند، پێداچوونەوەی بەهەموو ئەو تانانە کردووە کە لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردن پێشکەش کراون.

ئەمرۆ یەکشەممە، 7ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەنجوومەنی باڵای دادوەری لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، دەستەی دادوەری هەڵبژاردن پێداچوونەوەی بەهەموو تانەکان کردووە کە لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردن پێشکەش کراون.

ئاماژەی بەوەشدا، کۆی گشتیی ئەو تانانەی پێشکەش کراون، بریتین لە 853 تانە و دواتر ڕەوانەی دادگای فیدراڵی دەکرێن.

گرنگیی یەکلاییکردنەوەی ئەم تانانە لەوەدایە، کۆتا وێستگەی یاساییە پێش ناردنی ناوەکان بۆ بەغدا، بەپێی یاسا و ڕێکارە پەیڕەوکراوەکان، دەستبەجێ دوای تەواوبوونی کارەکانی دەستەی دادوەری، کۆمیسیۆن ئەنجامە کۆتاییەکان بەرز دەکاتەوە بۆ دادگای باڵای فیدراڵیی عێراق.

پەسەندکردنی ئەنجامەکان لەلایەن دادگای فیدراڵییەوە، دەبێتە دەستپێکی یاسایی بۆ ئەوەی پەرلەمانی نوێی عێراق یەکەم دانیشتنی خۆی گرێ بدات و پرۆسەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق دەست پێ بکات.

هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 ئەنجام درا و ڕێژەی بەشداریی لە سەرانسەری عێراق لە دەنگدانی گشتی بریتی بوو لە 54.35% و ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەتیش 82.42% بوو. ڕۆژی 17ـی تشرینی دووەمی 2025 کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی ڕاگەیاند.