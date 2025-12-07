تورکیا ڕەتیدەکاتەوە ئاو بۆ عێراق بەربداتەوە

پێش کاتژمێرێک

ڕوانگەی عێراقی سەوز وردەکاریی سەردانێکی ئەمدواییەی شاندێکی تورکیای بۆ وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند، تورکیا دەیەوێت ڕێککەوتنە ئاوییەکە تاک لایەنە جێبەجێ بکات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 7ـی کانوونی یەکەمی 2025، ڕوانگەی عێراقی سەوز لە ڕاگەیەندراوێکدا باسی لەوەکرد، لە سەردانەکەی ئەمدواییەی شاندەکەی تورکیا بۆ وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق، بەرپرسانی تورکیا باسیان لە دەستپێکردنی ئەو پڕۆژانە کردووە کە لە ڕێککەوتنی نێوان هەردوولا هاتوون، وەک دروستکردنی بەنداو و جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی تایبەت بە کەمکردنەوەی بەفیڕۆدانی ئاو لە پرۆسەی ئاودێری و سامانی ئاژەڵ و بەکارهێنانی سروشتیدا.

ڕوانگە ڕوونیشیکردەوە، "سەرەڕای ئەم گفتوگۆیانە، تورکیا ڕەتیدەکاتەوە ئەو بەندانەی ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکات کە تایبەتن بە بەردانەوەی بڕی پێویستی ئاو بۆ هەردوو ڕووباری دیجلە و فورات."

لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە: "بەهۆی ئەم سیاسەتەی تورکیاوە، هاووڵاتیانی عێراق لە وەرزی هاوینەوە تا ئێستا هیچ گۆڕانکارییەکیان لە ئاستی ئاوی ڕووبارەکاندا بەدی نەکردووە."

سەبارەت بە کاریگەرییەکان لەسەر باشووری عێراق، ڕوانگە هۆشداریدا لەوەی کە زۆنگاوەکان و ڕووبارەکانی پارێزگاکانی باشوور هێشتا وشکن و کێشەی بەرزبوونەوەی ڕێژەی خوێ لە پارێزگای بەسرە چارەسەر نەبووە و وەک خۆی ماوەتەوە، هەموو ئەمانەش بەهۆی "سیاسەتی ستەمکارانەی تورکیایە بەرامبەر دۆسیەی ئاوی عێراق."