كاتی بەشێك لە یارییەكانی مۆندیال بۆ هەرێمی كوردستان گونجاوە

كات و خشتەی سەرجەم یارییەكانی مۆندیالی 2026 دیاریكران

پێش کاتژمێرێک

دوای ئەوەی رۆژی هەینی رابردوو، بە ئامادەبوونی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا و جیانی ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفا لە شاری نیۆیۆرک تیروپشکی مۆندیالی 2026 بەڕێوەچوو، فیفا کات و رێکەوتی سەرجەم یارییەکانی مۆندیالی دیاری کرد. یەکەم یاری مۆندیال رۆژی 11ـی مانگی شەشی ساڵی داهاتوو، لە نێوان مەکسیک یەکێک لە سێ میوانداری و ئەفریقیای باشوور دەبێت کاتژمێر دەی شەو بە کاتی هەولێر.

دوای ئەوەی تیروپشکی هەڵبژاردەکانی مۆندیالی 2026 راکێشڕا، وادەی بەڕێوەچوونی یارییەکانیش یەکلا بووەوە.

یەکەم یاریی مۆندیالی داهاتوو لە 11/6/2026 کاتژمێر 10:00ـی شەو بەکاتی هەرێمی کوردستان لە نێوان هەڵبژاردەی مەكسیك و ئەفریقای باشوور لە یاریگای ئازتیکا ستادیۆم لە مێکسیکۆ سیتی بەڕێوەدەچێت، بۆ بەیانییەکە کاتژمێر 05:00 بەکاتی کوردستان، کۆریای باشوور لەگەڵ هەڵبژاردەی سەرکەوتووی نێوان دانیمارک، ماکدۆنیا، ئێرلەندا و چیک یاری دەکات، رۆژی 12ـی مانگی شەش کاتژمێر 10:00ـی شەو هەڵبژاردەی کەنەدا رووبەرووی هەڵبژاردەیەکی دیکەی پلەی ئۆف دەبێت و ئەگەری هەیە لە نێوان ئیتاڵیاو وێڵز هەڵبژاردەیەکیان بێت.

رۆژی دواتر لە 13ـی مانگ هەر لە کاتژمیر 10:00 شەو بەکاتی کوردستان هەڵبژاردەی قەتەر بەرامبەر سویسرا یاری دەکات، هەر لە هەمان شەو كاتژمێر 01:00ـی درەنگە شەو بەکاتی کوردستان، هەڵبژاردەی بەرازیل یەکەمین یاری خۆی بەرامبەر مەغریب دەكات.

کاتژمێر چواری بەرەبەیانی هەمان رۆژ کۆمەڵەی بەرازیل، هایتی و سکۆتلەند یاری دەکەن، کاتژمێر 03:00ـی بەرەبەیان بەکاتی کوردستان، ئەمریکا رووبەرووی پاراگوای دەبێتەوە،

رۆژی دواتر کاتژمێر شەشی بەرەباین بەکاتی کوردستان، ئوسترالیا رووبەرووی هەڵبژاردەیەکی دیکەی پلەی ئۆف دەبێتەوە کە تورکیا و سلۆڤاکیا لە رکابەرییەکەدان، 14ـی مانگ کاتژمێر هەشتی شەو بەکاتی کوردستان ئەڵمانیا یەکەم یاری خۆی دەكات و رووبەرووی کۆراساو دەبێتەوە، کاتژمێر 1:00ـی شەویش لە هەمان رێكەوت کۆتدیڤوار و ئیکوادۆر یاری دەکەن، لە 14ـی مانگ کاتژمێر یازدەی شەو بەکاتی کوردستان هەڵبژاردەی هۆڵەندا یەکەم یاری ئەنجام دەدات و رووبەرووی ژاپۆن دەبیتەوە، لەهەمان کۆمەڵە کاتژمێر 05:00ـی بەرەبەیان تونس بەرامبەر هەڵبژاردەیکەی پلەی ئۆف کە ئۆکراینا، سوێد و پۆڵەندا لەخۆدەگرێت، یاری دەکات، لە 15ـی مانگ کاتژمێر 07:00ـی ئێوارە هەڵبژاردەی ئیسپانیا یەکەم یاری بەرامبەر کەیپ ڤاردی دەكات، کاتژمێر یەکی شەو سعودیە و ئۆرگوای لە هەمان کۆمەڵە یاری دەکەن.

شازدەی مانگ هەڵبژاردەی فرەنسا کاتژمێر 10:00ـی شەو یەکەم یاری بەرامبەر سەنیگال دەکات، ئەگەر هەڵبژاردەی عێراق سەرکەوێت کاتژمێر 1:00ـی شەو یەکەمین یاری بەرامبەر نەرویج ئەنجام دەدات.

هەڵبژاردەی ئەرجەنتینی هەڵگری ناسناو کاتژمێر 02:00ـی بەرەبەیان لە شازدەی مانگ یەكەمین یاری بەرامبەر جەزائیر دەكات، ئوردن و نەمسا کاتژمێر حەفتی بەیانی یەكەمین یارییان لە مۆندیال دەكەن.

رۆژی 17ـی مانگ کاتژمێر هەشتی شەو هەڵبژاردەی پۆرتوگال و رۆناڵدۆ یەکەمین یاری ئەنجام دەدەن و رووبەرووی هەڵبژاردەیەکی پلەی ئۆف دەبێتەوە، لە هەمان رۆژ هەڵبژاردەی ئینگلاند یەکەمین یاری بەرامبەر کرواتیا دەكات. غانا و پەنەماش لە كاتژمێر 02:00ـی بەرەبەیان رووبەروو دەبنەوە.

مۆندیالی داهاتوو لە رۆژی 11/6/2026 دەست پێ دەكات كە سێ وڵات میوانداریی مۆندیال دەكەن كە پێكهاتوون لە (ئەمریكا، كەنەدا و مەكسیك)، 104 یاری بەڕێوە دەچێت و ماوەی 39 رۆژ دەخایەنێت و یاریی كۆتایی لە رۆژی 19/7/2026 دەكرێت.