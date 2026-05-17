چیرۆكی شێرزۆد لەگەڵ یانەی هەولێر كۆتایی هات

شێرزۆد بەڵێنێك بە هاندەرانی هەولێر دەدات

پێش 33 خولەک

شێرزۆد تێیمیرۆڤ، هێرشبەری ئۆزبەكستانی، دوایین یاریی لە نێو یاریگەی فرەنسۆ هەریری بە درێسی هەولێر كرد و بە گریانەوە ماڵئاوایی لە هاندەرانی یانەكەی كرد و چیرۆكی ئەو یاریزانە بۆ ئەم وەرزە لەگەڵ هەولێر كۆتایی هات، بڕیارشە لە چەند كاتژمێری داهاتوو بگەڕێتەوە وڵاتەكەی و پەیوەندی بە كەمپی مەشقی هەڵبژاردەی وڵاتەكەی بكات.

شێرزۆد تێیمیرۆڤ، گۆڵكاری ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق، دوایین یاریی لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری بەرامبەر نەورۆز كرد و بەشداریی 3 یاریی داهاتووی یانەی هەولێر ناكات.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، باسم قاسم راهێنەری یانەی هەولێر هەوڵی دا شێرزۆد رازی بكات بۆ ئەوەی بەشداریی یاریی داهاتووش بەرامبەر شورتە بكات، بەڵام ئەو یاریزانە سووربوو لەسەر ئەوەی دەبێت بگەڕێتەوە وڵاتەكەی و پەیوەندی بە هەڵبژاردەی ئۆزبەكستان بكات.

شێرزۆد تێیمیرۆڤ، هێرشبەری یانەی هەولێر، متمانەی فابیۆ كاناڤارۆی راهێنەری ئیتاڵی هەڵبژاردەی ئۆزبەكستانی بەدەستهێناوە، ئۆزبەكستان لە مۆندیال لە كۆمەڵەی یازدەیەم هاوشانی پۆرتوگال، كۆنگۆی دیموكرات و كۆلۆمبیا یاری دەكات.

یانەی هەولێر لەم وەرزە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق تەنیا 3 یاریی بەرامبەر شورتە، ئەمانەی بەغدا و زاخۆ ماوە، هەر سێ یارییەكەش بەبێ شێرزۆد دەكات، ئەمەش لە كاتێكدایە مستەفا قابیلیش تازە لە پێكان گەڕاوەتەوە.

بەپێی زانیارییەكانی كوردستان24، شێرزۆد تێیمیرۆڤ چەندان ئۆفەری لەنێو عێراق و وڵاتانی كەنداو پێگەیشتووە، بەڵام ئەو هێرشبەرە ئۆزبەكستانییە بەڵێنی داوە لە عێراق جگە لە یانەی هەولێر یاریی بۆ هیچ یانەیەكی دیكە نەكات، بەڵام ئەگەر ئۆفەرێكی باشی لە خولێكی بەهێزتری دەرەوەی عێراق پێشكەش بكرێت ئامادەیە هەولێر جێبهێڵێت.

شێرزۆد لە لێدوانێكدا بۆ كوردستان24 رایگەیاند تا دوای مۆندیالی 2026 هیچ بڕیارێك لەبارەی داهاتووی خۆی نادات و بەڵێنیشی دا جارێكی دیكە بگەڕێتەوە لای هاندەرانی یانەی هەولێر.

شێرزۆدی تەمەن 27 ساڵ، لە هاوینی ساڵی رابردوو لە یانەی كیچی هۆنگ كۆنگی بە گرێبەستێك بۆ یەك وەرز بە بەهای 255 ملیۆن دینار پەیوەندی بە یانەی هەولێر كرد، لە بڕگەیەكی گرێبەستەكەیدا هاتبوو ئەگەر ببێتە گۆڵكار دەبێت وەكو پاداشت 10 هەزار دۆلاری پێبدرێت.

شێرزۆد ئەم وەرزە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لە كۆی 33 یاری، 28 گۆڵ و ئەسیستێكی كردووە، لە جامی عێراقیش لە دوو یاریی گۆڵێكی كردووە.

شێرزۆد پێش ئەوەی لە هاوینی رابردوو پەیوەندی بە یانەی هەولێر بكات لە خولی نایابی هۆنگ كۆنگ لە كۆی 52 یاری، 23 گۆڵ و 8 ئەسیستی كرد بوو، لە نێوان ساڵانی 2022 تــا 2023 یاریی بۆ پێرسپۆلیس و پەیكانی ئێرانیش كردووە.