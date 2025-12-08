ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی کار بۆ کۆکردنەوەی 4.7 ملیار دۆلار دەکات

پێش 3 کاتژمێر

ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی هەڵمەتێکی بۆ کۆکردنەوەی 4.7 ملیار دۆلار ڕاگەیاندووە، بۆ ئەوەی هاوکاری ئەو کەسانە بکات، لەپێناو دەستکەوتنی دەرفەتی باش یان ژیانێکی باشتر کۆچ دەکەن، هەروەها بۆ بەهێزکردنی ئەو سیستەمەی، کە وادەکات کۆچێکی سەلامەت و ڕێکخراو دەستەبەر بکات.

ئیمی بۆب، بەڕێوەبەری گشتی ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی ڕایگەیاند، ڕۆژانە خەڵک لەپێناو سەقامگیری و دەستکەوتنی دەرفەتی باش کۆچ دەکەن، بانگەوازەکەی ئێمە لەسەر بنەمای ڕوانگەی بەکۆمەڵ و دیدێک بۆ گەیاندنی هاوکاریی مرۆیی بۆ خەڵکە، بەر لەوەی کێشەکان زۆر گەورەتربن.

هەروەها ڕایگەیاندووە، ئامانجی ئێمە گۆڕینی ڕێگە مەترسیدارەکانە بۆ ڕێگەی سەلامەت و بەهێزکردنی توانای کۆمەڵگەکانە، ئەم وەبەرهێنانە لە کۆمەڵگە، تەنیا چارەسەری ئاستەنگەکانی ئەمڕۆمان ناکات، بەڵکوو بەشدار دەبێت لە بوونیادنانی داهاتوویێکی سەقامگیر و مرۆیی و ئومێدێک بۆ هەمووان.

رێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی لە بانگەوازەکەیدا ئامانجییەتی 1.5 ملیار دۆلار بۆ هاوکاریکردنی ئەو کۆچبەرانە کۆبکاتەوە، بۆ ژیانێکی باشتر و دەرفەتی باشتر کۆچ دەکەن، تاوەکوو بتواندرێت شوێن، ئاوی پاک و خزمەتگوزاری تەندروستی و سەرەکییەکانیان بۆ دابینبکرێت، بەمەبەستی چارەسەری هەمیشەیی و کەمکردنەوەی مەترسییەکانی کۆچ.

بەمەبەستی چارەسەری هەمیشەیی و کەمکردنەوەی مەترسییەکانی کۆچ، ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی بانگەوازی کۆکردنەوەی 1.5 ملیار دۆلار دەکات، بۆ ئەوەی هاوکاری وڵاتان بکات، تاوەکو ڕووبەڕووی قەیرانەکان ببنەوە و چارەسەریان بکەن.

هەروەها ڕێکخراوەکە داوای کۆکردنەوەی 1.3 ملیار دۆلاری بۆ هاوکاریکردنی کۆچی سەلامەت و ڕێکخراو دەکات، بۆ ئەوەی هاوکاری وڵاتان لە گواستنەوەی دەستیکار، مافی کۆچبەران و باشترکردنی ئەو سیستەمە بکات، کە سوودی هاوبەشی بۆ گۆمەڵگە و ئابووری دەبێت.

بەگوێرەی ئاماری رێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی لە ساڵی 2024 ژمارەی ئەو کەسانەی بەهۆی شەڕ و ناکۆکییە نێوخۆییەکان لەسەرتاسەری جیهان ئاوارەبوون گەیشتووەتە 83.4 ملیۆن کەس، هەروەها بەهۆی گۆڕانی کەش و هەوا 9.8 ملیۆن کەسی دیکە لەنێوخۆی وڵاتاندا ئاوارەبوون.

ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی ئاماژەی بەوەداوە، لە ساڵی 2025 زیاتر لە 5 هەزار و 500 کۆچبەر بەهۆکاری کۆچی نایاسایی گیانیان لەدەستداوە.

سەبارەت بە کۆچکردن لەپێناو کار و دەرفەتی باشتر، رێکخراوەکە ڕوونی کردووەتەوە، زیاتر لە 304 ملیۆن کەس لەنێوان وڵاتان کۆچ دەکەن، لەنێویاندا 168 ملیۆن کرێکار هەن، کە لە ڕێگەی تواناکانیانەوە پشتیوانی لە کەرتە جیاوازەکان و بەهێزکردنی کۆمەڵگەکان لە سەرانسەری جیهاندا دەکەن.