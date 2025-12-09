لە عێراق یاری 'لۆدۆ' قەدەغە کرا

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی پەیوەندییەکانی عێراق یاری لودۆ قەدەغە دەکات بە مەبەستی پاراستنی خێزان

وەزارەتی پەیوەندییەکانی عێراق بڕیارێکی دەرکرد بۆ قەدەغەکردنی یاریی ئەلیکترۆنیی "لودۆ" (Ludo)، ئەمەش وەک هەنگاوێک بۆ پاراستنی بەها خێزانی و کۆمەڵایەتییەکانی وڵات.

لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا، وەزارەتەکە ڕایگەیاند: "بەگوێرەی ئەو دەسەڵاتانەی بە ئێمە بەخشراوە و لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵیدا، بڕیار درا بە قەدەغەکردنی یاری لودۆ بە مەبەستی پاراستنی خێزانە عێراقییەکان لە مەترسییە زیادبووەکان و کاریگەرییە نەرێنییەکانی لەسەر کۆمەڵگا."

وەزارەتەکە هۆکاری بڕیارەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ ئەوەی یارییەکە بووەتە سەرچاوەی ناکۆکی توند لە نێوان هاوسەراندا، بەتایبەتی بەهۆی سیستمی گرەوکردنەوە کە "هانی ڕەفتاری مەترسیدار و قبوڵنەکراو دەدات".

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بە چاودێری بەردەوامی سەرپێچییەکان کراوە و هاتووە: "بڕیاری قەدەغەکردنی یارییەکە دوای بەدواداچوونی ورد هات بۆ کۆمەڵێک کێشە کە بەهۆی ئەم یارییەوە سەریان هەڵداوە." لەوانە بوونی "چاتی تایبەت" کە ڕێگە بە پەیوەندی ڕاستەوخۆ دەدات لە ژینگەیەکی نادیاردا و مەترسی ئیستغلالی سێکسی لێدەکرێت. جگە لەمەش، بڵاوکردنەوەی وێنەی نەشیاو و دروستکردنی هەڕەشە بۆ سەر سەقامگیری خێزان و بنیاتە کۆمەڵایەتییەکان بە مەترسیی دیکە دانراون.