ئاسایشی هەولێر پێنج کەسی بە تۆمەتی کوشتنی زاواکەیان دەستگیر دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ئاسایشی هەولێر رایگەیاند: پێنج تاوانباریان دەستگیکردووە، تۆمەتبارن بە کوشتنی زاواکەیان لە ساڵی 2024.

بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر ئەمڕۆ یەکشەممە، 22ـی شوباتی 2026، بڵاویکردەوە، پێنج تاوانبارمان دەستگیرکردووە بە تاوانی کوشتنی زاواکەیان لە 22ـی تشرینی یەکەمی 2024، لە گەڕەکی مامزاوەی شاری هەولێر، کوژراو کوردی رۆژئاوای کوردستانە بەناوی محەممەد عەلی رەمۆ یە.

ئاسایشی هەولێر ئاماژەی بەوە داوە، هەر ئەوکات لە لایەن تیمەکانەکانمان دەست بە ئەنجامدانی بەدواداچون کرا و بەڵگەی تاوانەکان کۆکرانەوە و ناسنامەی تۆمەتبارەکانمان ئاشکرا کرا، بەناوەکانی ( م ، ع ، ع ) و ( أ ، ع ، ع ) و (ی ، ع ، ع ) و دەبنە ماڵی خەزورانی تاوانلێکراو.

هەروەها تۆمەتباران ( ر ، ع ، ر) و (ع ، ح ، ع) دەبنە برا و برازای تاوانلێکراو بەفەرمانی دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایشی هەولێر، فەرمانی دەستگیر کردن بۆ سەرجەم تۆمەتبارەکان دەرچوو، بەڵام لەبەر ئەوەی ئەو کات بەردەست نەبون بۆیە لە 7ـی شوباتی 2026، لە لایەن هێزەکانمانەوە دەستگیر کران.

ئاسایشی هەولێر باس لەدوە دەکات، هۆکاری کوشتنی محەممەد عەلی بۆ کێشەیەکی کۆمەڵایەتی دەگەڕێتەوە.