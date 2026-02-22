ئەنجوومەنی دادوەری: لە 2025 هاوسەرگیری و تەڵاق لە هەرێم ڕوویان لە زیادبوونە
ئەنجوومەنی دادوەری رایگەیاند، ساڵی رابردوو لە هەولێر 19 هەزار و 620 حاڵەتی هاوسەرگیری تۆمارکراوە و لە سلێمانیش، 25 هەزار و 987 حاڵەت تۆمارکراوە.
ئەمڕۆ یەکشەممە، 22ـی شوباتی 2026، ئەنجوومەنی دادوەری هەرێمی کوردستان ئاماری هاوسەرگیری و جیابوونەوەی ساڵی 2024 و 2025ـی بڵاوکردەوە، لە ساڵی 2025، لە پارێزگای هەولێر، 7 هەزار و 113حاڵەتی تەڵاق و لێک جیابوونەوە تۆمارکراوە، بەراورد بە ساڵی رابردوو سێ هەزار و 235حاڵەت زیادی کردووە.
هەروەها 19هەزار و 620 حاڵەتی هاوسەرگیری تۆمارکراوە، بەراورد بە ساڵی 2024، دوو هەزار و 29 حاڵەت زیادیکردیە.
لە سنووری پارێزگای سلێمانی، لە ساڵی 2025، 25 هەزار و 987 حاڵەتی هاوسەرگیری تۆمارکراوە بەراورد بە ساڵی 2024، حەوت هەزار و 165 حاڵەت زیادیکردووە، هەروەها لە ساڵی 2025، پێنج هەزار و 369 حاڵەتی جیابوونەوەی لێ تۆمارکراوە، بەراورد بە ساڵی 2024، 376 حاڵەت کەمیکردووە.
دەربارەی پارێزگای کەرکووک و گەرمیان، لە ساڵی 2025، 3 هەزار و 66 حاڵەتی هاوسەرگیری تۆمارکراوە بەراورد بە ساڵی 2024، 360 حاڵەت زیادیکردووە.
دەربارەی حاڵەتەکانی جیابوونەوە، لە ساڵی 2025، 990 حاڵەتی لێ تۆمارکراوە بەراورد بە ساڵی 2024، 262 حاڵەت زیادیکردووە.
ژن هێنانی دووەم
دەربارەی هێنانی ژنی دووەم، ئامارەکان بەمشێوەیەن:
هەولێر، 42 حاڵەت
سلێمانی 39 حاڵەت
دهۆک 26 حاڵەت
کەرکووک و گەرمیان هیچ حاڵەتێکیان نەبووە.