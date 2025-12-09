شەپۆلێکی بارانی بەخوڕ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی گرتووەتەوە

پێش دوو کاتژمێر

شەپۆلێکی بارانی بەخوڕ پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ورمێ وە تا ئیلام و لوڕستانی گرتووەتەوە. کەشناسیی ئێران پێشبینی کردووە ئەم شەپۆلە تا کۆتایی ئەم هەفتەیە بەردەوام بێت و چاوەڕێ دەکرێت بە ڕێژەیەکی باش باران لە هەموو ناوچەکان ببارێت. ئەم بارانە کاریگەریی ئەرێیی لەسەر بەرهەمە کشتوکاڵییەکان و زیادبوونەوەی پاشەکەوتی ئاوی بەنداوەکان دەبێت.

شەپۆلەکە، لە 76ەمین ڕۆژی پاییزی ئەمساڵدا و لە کاتێکدا گەیشتە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، کە هاووڵاتییان هاوین و پاییزێکی وشکیان بەڕێ کرد، چۆم و ڕووبارەکان وشک بوون و بەنداوەکانیش ئاوێکی کەمیان تێدا مابوو. بەردەوامیی وشکەساڵی و بێبارانی هەموو هاووڵاتییانی نیگەران کردبوو و هەر بۆیەش هەمووان، بە تایبەتیش جووتیاران، بەم بارانە دڵخۆشن.

مەحموود حسێنی، دانیشتووی بۆکان، بە کوردستان24ـی گوت: خەڵک خۆشحاڵن، بە تایبەتی جووتیاران و خاوەنباخەکان، بەڕاستی وشکەساڵی کەمئاوی تەنگی بەهەمووان هەڵچنیبوو.

شەپۆلەکە، پاش نیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە گەیشتە ڕۆژئاوای پارێزگای کرماشان. بەڵام لە بەیانیی ڕۆژی دووشەممەوە کاریگەرییەکەی لەسەر هەموو پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەرکەوت و وەک کەشناسیی ئێران ڕایگەیاندووە، تا بەیانیی ڕۆژی هەینی بەردەوام دەبێت. بەم شێوەیەش ئەمە کاریگەریترین شەپۆلی بارانبارینی پاییزی ئەمساڵ دەبێت و چاوەڕێ دەکرێ مەترسیی وشکەساڵی لەسەر کێڵگە و باخەکان و بە گشتی دۆخی کشتوکاڵی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بڕەوێنێتەوە.

ئیبراهیم ئەحمەدی، دانیشتووی بۆکان، دەڵێت: هەرچەند بارانی پەڵە زۆر داواکەوت، بەڵام هیوادارم ئەم شەپۆلە بارانە بەردەوام بێت و ئیتر مەترسی وشکەساڵی نەمێنێت.

هێشتا باران لە زۆربەی ناوچەکانی ڕۆژهەڵات تاو تاو و پچڕپچرە بەڵام کەشناسی پێشبینیی کردووە، لە ڕۆژی سێشەممەوە بارانێکی بەخوڕ هەموو رۆژهەڵاتی کوردستان بگرێتەوە و لە ناوچە شاخاوییەکان و گەلی و دۆڵ و کەنار ڕووبارەکان و ناوچەکانی خوارووی چەمەکان مەترسیی هەستانی لافاو هەیە و لە ناو شارەکان و ڕێگاکانی دەرەوەی شارەکانیش هێزەکانی فریاکەوتن لە ئامادەباشیدان.