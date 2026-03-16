کەشوهەوای هەرێم: لە ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوو پلەکانی گەرما روو لە بەرزی دەکەن

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایدەگەیەنێت، لە هەندێک ناوچە نمە باران بەردەوام دەبێت و بۆ سبەی پلەکانی گەرما روو لە بەرزی دەکەن.

دووشەممە 16ی ئاداری 2026:

ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە گشتی لە نێوان هەوری تەواو و نیمچە هەوردا دەبێت. لە ناوچەکانی رۆژهەلاتی هەرێمی کوردستان (پارێزگاکانی سلێمانی، هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی راپەرین و سۆران) لەگەڵ ناوچە سنوورییەکانی باکوور، دابارین بە شێوەی نمە بارانی کەمی پچرپچر تا کاتەکانی ئێوارە بەردەوام دەبێت، پاشان کەشوهەوا بەرەو سەقامگیری دەچێت.

خێرایی با: لە نێوان 10 – 20 کم/ک دەبێت.

ئاراستەی با: لە باکووری خۆرئاواوە بۆ باکووری خۆرهەڵات دەگۆڕێت.

مەودای بینین: 7 – 9 کم دەبێت، لە کاتی داباریندا بۆ 5 – 7 کم کەم دەبێتەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ:

هەولێر: 17 پلەی سیلیزی.

پیرمام: 14 پلەی سیلیزی.

سۆران: 11 پلەی سیلیزی.

حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی.

سلێمانی: 15 پلەی سیلیزی.

چەمچەماڵ: 16 پلەی سیلیزی.

دهۆک: 15 پلەی سیلیزی.

زاخۆ: 14 پلەی سیلیزی.

هەڵەبجە: 14 پلەی سیلیزی.

گەرمیان: 19 پلەی سیلیزی.

سبەی سێ شەممە 17ی ئاداری 2026

ئاسمانی هەرێم بە گشتی هەور دەبێت، لە کاتەکانی ئێوارەدا دەگۆڕێت بۆ نیمچە هەور و ساماڵ. لە کاتەکانی بەیانی زوودا، ئەگەری دروستبوونی تەم هەیە بە تایبەتی لە ناوچە شاخاوییەکان. پلەکانی گەرما بەراورد بە ئەمڕۆ بە 1 بۆ 2 پلە بەرز دەبنەوە.

خێرایی با: لەسەرخۆ دەبێت (5 – 15 کم/ک).

مەودای بینین: لە بەیانی زوودا 3 – 5 کم دەبێت و دواتر بەرز دەبێتەوە بۆ 7 – 9 کم.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی سێ شەممە:

هەولێر: 17 پلەی سیلیزی.

پیرمام: 15 پلەی سیلیزی.

سۆران: 13 پلەی سیلیزی.

حاجی ئۆمەران: 10 پلەی سیلیزی.

سلێمانی: 16 پلەی سیلیزی.

چەمچەماڵ: 17 پلەی سیلیزی.

دهۆک: 16 پلەی سیلیزی.

زاخۆ: 17 پلەی سیلیزی.

هەڵەبجە: 15 پلەی سیلیزی.

گەرمیان: 21 پلەی سیلیزی.