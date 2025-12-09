ڕاوێژکارێکی ترەمپ بۆ کوردستان24: پێویستە میلیشیاکانی عێراق چەک بکرێن

پێش دوو کاتژمێر

راوێژکارێکی دۆناڵد ترەمپ ڕایدەگەیەنێت، ئیدارەی نوێی ئەمەریکا ڕێگە بە مانەوەی چەک لە دەستی گرووپەکان لە عێراق نادات و بۆ ئەو مەبەستە هەموو ڕێگەیەک دەگرنەبەر، تەنانەت ئەگەر گەیشتنە قۆناغی سەپاندنی سزاش بێت.

گابرێل سۆما، ئەندامی دەستەی راوێژکاری دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، لە میانی بەشداریکردنی لە گەشتێکی هەواڵەکانی کوردستان24، ڕایگەیاند، سەرۆک ترەمپ و ئیدارەکەی داوایان لە عێراق کردووە گرووپە چەکدارەکان بێچەک بکات و چیتر رێگە بە مانەوەی چەک لە دەستی ئەو گرووپانە نادرێت.

سۆما گوتی: "ئەمەریکا بۆ ناچارکردنی عێراق بە چەککردنی ئەو میلیشیایانە، ئەگەری گرتنەبەری چەندان ڕێگەی لەبەردەمدایە، لەوانە سەپاندنی سزا هاوشێوەی دۆخی لوبنان بۆ بێچەککردنی حزبوڵڵا".

ئەو ئەندامەی دەستەی ڕاوێژکاریی ترەمپ ئاماژەی بەوەش دا، واشنتن هاوکاریی عێراقی لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر کردووە، بۆیە پێویستە عێراقیش ئەرکی خۆی جێبەجێ بکات.

جەختیشی کردەوە؛ ئامانجی ئەمەریکا بەرەوپێشچوونی عێراقە و هەر هاوکارییەک پێویست بێت پێشکەشی حکوومەتی عێراقی دەکات بۆ داماڵینی چەکی گرووپەکان؛ چونکە مانەوەی چەک بە دەستیانەوە هەڕەشەیە بۆ سەر هاووڵاتییانی عێراق.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا گابرێل سۆما باسی لە ڕۆڵی مارک ساڤایا کرد و ڕوونی کردەوە، ناوبراو تەنیا نوێنەر نییە؛ بەڵکو قسەکانی بە پشتیوانیی سەرۆک ترەمپ دەکرێن و جێگەی متمانەی تەواوی ئەون.

پێشتر ترەمپ ڕایگەیاندبوو لایەنگری سەقامگیرییە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بەڵام فشارەکانی بۆ سەر حکوومەتی عێراق بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ئەو گرووپانە دەست پێ کردووە، بەتایبەت دوای ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا بەشێک لەو گرووپانە بنکەکانی ئەمەردیکایان لە عێراق و سووریا کردبووە ئامانج.