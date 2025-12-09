بڕی بارانی 24 کاتژمێری ڕابردوو بڵاوکرایەوە؛ سلێمانی پشکی شێری بەرکەوتووە

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانی بڵاوکردەوە. بەپێی داتاکان، شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین زۆربەی ناوچەکانی گرتووەتەوە و زۆرترین بڕی باران لە سنووری پارێزگای سلێمانی تۆمار کراوە.

شارەدێی بەرزنجە لە سنووری پارێزگای سلێمانی بە تۆمارکردنی 149 ملم باران، زۆرترین بڕی بارانبارینی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان هەبووە، دوای ئەویش قەزای چوارتا دێت بە 145 ملم.

لە سنووری پارێزگای هەولێریش، قەزای کۆیە بە 105 ملم زۆرترین ڕێژەی تێدا تۆمار کراوە.

بڕی بارانبارین بەپێی پارێزگا و ناوچەکان (بە ملم):

1. پارێزگای سلێمانی:

- بەرزنجە: 149

- چوارتا: 145

- بازیان: 121.5

- یاخسەمەر: 112.6

- دوکان: 104

- قەرەداغ: 98.4

- ماوەت: 97.1

- چوارقوڕنە: 92

- سەرکەپکان: 87

- تەکیە: 84.9

- دەربەندیخان: 83.6

- ڕانیە: 83.3

- قەڵادزێ: 82

- چەمچەماڵ: 81.2

- پێنجوێن: 78.8

- سەنگاو: 76

- سەیدسادق: 66.6

- هەڵشۆ: 65.4

- قەرگەی: 63.3

- ئاغجەلەر: 62

- سەنتەری سلێمانی: 61.3

2. پارێزگای هەولێر

- کۆیە: 105

- نازەنین: 62.5

- هیران: 48

- مێرگەسۆر: 43

- چۆمان: 40

- حاجی ئۆمەران: 32

- سەنتەری هەولێر: 25.6

- پیرمام: 25.3

- ڕواندز: 24.3

خەلیفان: 23.9

- سیدەکان: 23

- شەقڵاوە: 22.6

- بارزان: 22.4

- شەمامک: 20.5

- دیبەگە: 17.5

- سۆران: 17.2

- خەبات: 15

3. پارێزگای هەڵەبجە

- بیارە: 72

- سیروان: 70.5

- خورماڵ: 61.5

- سەنتەری هەڵەبجە: 54

- تەوێڵە: 53.8

4. پارێزگای کەرکوک و گەرمیان

- مەیدان: 70.6

- کەلار: 45.4

- کفری: 41.2

- سەنتەری کەرکووک: 26.4

- تەکیەی جەباری: 23.8

- خانەقین: 11.6

- شوان: 9

- خورماتوو: 8

5. پارێزگای دهۆک

- بجیل: 81

- دێرەلوک: 70

- چمانکێ: 42

- مانگێش: 29

- ئامێدی: 25

- سەنتەری دهۆک: 23.6

- دینارتە: 23

- قەسرۆک: 22.5

- سەرسەنگ: 21

- باعەدرێ: 19

- باتیفە: 18

- زاویتە: 16

- ئاکرێ: 15.4

- بامەڕنێ: 13.8

- زاخۆ: 12.9

- کانی ماسی: 10

- شێخان: 9

- بەردەڕەش: 8.4

- گردەسێن: 7.5