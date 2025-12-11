لە هێرشێکی چەکداریدا چوار ئەندامی سوپای پاسداران کوژران

پێش کاتژمێرێک

لە هێرشێکی چەکداریدا لە ناوچەی لار، لە پارێزگای سیستان و بەلوجستان، چوار ئەندامی سوپای پاسداران کوژران.

ئاژانسی هەواڵی 'میهر' بڵاوی کردەوە، ئێوارەی چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەم 2025، پشتبەستوو بە ڕاگەیەنراوی پەیوەندییە گشتییەکانی فەرماندەیی قودسی سوپای پاسدارن، بڵاوی کردووەتەوە "ژمارەیەک چەکدار پەلاماری هێزێکی سوپای پاسدارانیان لە ناوچەی لار لە نزیک سنووری ئەفغانستان داوە و لە ئەنجامدا چوار پاسدار کوژراون."

تا ئێستا، چەندان جار شەڕ و پێکدادان لە نێوان گرووپە چەکدارە بەرهەڵستکارەکان و هێزەکانی سوپای پاسداران و پۆلیسی ئێران، لەسەر ڕێگای زاهیدان-خاش ڕووی داوە.

مانگی ئەیلوولی ڕابردوو، ژمارەیەک چەکدار لەسەر ڕێگەی زاهیدان-خاش، تەقەیان لە ئۆتۆمبیلێکی هێزەکانی پۆلیس کردووە و لە ئەنجامدا دوو پلەدار بە ناوەکانی یوونس سەیاد ئەربابی و ئیبراهیم پیری کوژراون و عەقید ئیبراهیم فەزیڵەتی، فەرماندەی پۆلیسی شارۆچکەی سیب و سووران، بریندار بوو."

سوپای پاسداران، گرووپی 'جەیشولعەدل' بەو هێرشانە تۆمەتبار دەکات کە بە گوێرەی پلان و هاوکاریی دوژمنانی ئێران، پەلاماری هێزە ئەمنییەکانی ئێران و دامەزراوە خزمەتگوزارییەکان دەدەن.