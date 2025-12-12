لافاو ژیانی 100 هەزار کەس لە واشنتن دەخاتە مەترسییەوە

پێش دوو کاتژمێر

لە باکووری ڕۆژئاوای ویلایەتە یەکگرتووەکان، سروشت بە تووڕەییەوە ڕووی لە دانیشتووان کردووە و بارانبارینی بەلێزمە دیمەنی شار و شارۆچکەکانی گۆڕیوە، لە ویلایەتی واشنتن، دۆخەکە لە کۆنترۆڵ دەرچووە و بەهۆی لافاوی گەورەوە، دەسەڵاتداران ناچار بوون فەرمانی چۆڵکردنی بەپەلە بۆ دەیان هەزار هاووڵاتی دەربکەن، لە کاتێکدا تیمەکانی فریاگوزاری بە هەموو توانایانەوە لە زەوی و ئاسمانەوە هەوڵی ڕزگارکردنی لێقەوماوان دەدەن.

تووڕەیی سروشت لە ویلایەتە نموونەییەکە

ویلایەتی واشنتن کە بە سروشتە سەوز و کەشوهەوا باراناوییەکەی ناسراوە، ئەمجارە ڕووبەڕووی دیاردەیەکی کەشناسیی دەگمەن بووەتەوە، جوگرافیای ئەم ناوچەیە کە بە ڕووبار و چەمەکان دەوڵەمەندە، لە کاتی بارانبارینی نائاساییدا دەبێتە مەترسییەکی گەورە، ئەوەی ئەمجارە ڕووداوەکەی جیاواز کردووەتەوە، تەنها بڕی بارانەکە نییە، بەڵکو بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوە بۆ ژمارەیەکی پێوانەیی کە لە مێژووی ناوچەکەدا وێنەی نەبووە، ئەمەش وای کردووە ژێرخانی ناوچەکە توانای بەرگەگرتنی ئەو هەموو ئاوەی نەبێت و بەنداو و ڕووبارەکان سەرڕێژ ببن.

هۆشداریی بۆ کارەساتێکی چاوەڕوانکراو

بۆب فێرگسۆن، حاکمی ویلایەتی واشنتن، دۆخەکەی بە مەترسیدار وەسف کردووە، ناوبراو ئاماژەی بەوە داوە، هەرچەندە دانیشتووانی ویلایەتەکە لە ڕابردوودا ڕووبەڕووی لافاو بوونەتەوە، بەڵام ئەمجارە پێشبینی دەکرێت ئاستی ئاوەکە نزیکەی 61 سانتیمەتر لە بەرزترین ئاستی تۆمارکراوی لافاوەکانی پێشوو تێپەڕێنێت، بەهۆی ئەم مەترسییەوە، حاکمی ویلایەت داوای لە دانیشتووانی ناوچە مەترسیدارەکان کردووە، گوێڕایەڵی ڕێنماییەکان بن و ناوچەکانیان جێبهێڵن، بەپێی مەزەندەکان فەرمانی چۆڵکردنەکە کاریگەری لەسەر ژیانی نزیکەی 100 هەزار کەس دروست بکات.

وەستانی هاتووچۆ

کاریگەریی لافاوەکە تەنها لەسەر ماڵەکان نەبووە، بەڵکو سیستەمی گواستنەوەشی پەک خستووە، زیاتر لە 30 ڕێگای سەرەکی و خێرا بەڕووی هاتووچۆدا داخراون، ئەمەش ئاستەنگی بۆ گواستنەوە و گەیاندنی هاوکارییەکان دروست کردووە، لەبەرانبەردا، حاکمی ویلایەتەکە باری نائاسایی ڕاگەیاندووە تاوەکو بتوانێت بودجەی پێویست و کارمەندی زیاتر بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی قەیرانەکە دابین بکات.

ئۆپەراسیۆنی ڕزگارکردن لە ئاسمان و دەریاوە

دیمەنی شارۆچکە و کێڵگە کشتوکاڵییەکان بە تەواوی گۆڕاون و ئاو هەموو شتێکی داپۆشیوە، بە جۆرێک دەیان ڕووبار لە ڕێڕەوی خۆیان دەرچوون، بۆ کۆنترۆڵکردنی دۆخەکە و ڕزگارکردنی هاووڵاتییان، هێزەکانی پاسەوانی نیشتمانی بڵاوەیان پێ کراوە، تیمەکان بە بەکارهێنانی هەلیکۆپتەر و بەلەم، هەوڵی گواستنەوەی ئەو هاووڵاتییانە دەدەن کە لەنێو ئاوەکاندا گیریان خواردووە و دەیانگوازنەوە بۆ شوێنە ئارامەکان.