هەرێمی کوردستان..پێنج کەس بەهۆی لافاوەوە گیانیان لەدەستداوە

پێش 36 خولەک

ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان ئاماری زیان و قوربانیانی بارانبارینی ئەم چەند رۆژی ڕابردووی بڵاوکردەوە، بەهۆیەوە پێنج کەس گیانیان لەدەستداوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئاماری سەرەتایی زیانەکانی بارانبارینی چەند رۆژی ڕابردووی هەرێمی کوردستانی بڵاوکردەوە، بە تێکڕا بەهۆی بارانبارینی زۆر و دروستبوونی لافاو 5 کەس گیانیان لەدەستداوە و 19 کەسی دیکەش برینداربوونە.

هەروەها 2 هەزار و 211 ماڵ زیانیان بەرکەوتووە، زیاتر لە 215 دوکان و مارکێت زیانیان بەرکەتووە، ئەمە جگەلەوەی زیاتر لە 756 پرۆژەی دیکەش زەرەرمەندبوون.

ئاماژە بەوەش کراوە، تاوەکوو ئێستا بە تەواوی زیانەکان نەزانراون، ژمارەیەک زیانی دیکەش تۆمارکراون و بەردەوام لە بەرزبوونەوەدان و لە داهاتوو دا لە راپۆرتەکانی داهاتوو ئاماری کۆتایی زیانەکان بڵاودەکرێنەوە.

ڕۆژی سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەهۆی بارانی بە خووڕ لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی، بووە هۆی دروستبوونی لافاو و زیانێکی زۆری بەر ماڵی هاووڵاتییان گەیاند، هەروەها لە گەرمیان و چەمچەماڵ بووە هۆی لە دەستدانی چەند کەسێک.

هەر لەدوای زیانەکان، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تەواوی لایەنەکانی پەیوەندیداری ڕاسپارد بۆ بەهاناوەچوونی هاووڵاتییان و زیانلێکەوتووان، هاوکات لە دوای پەیامەکەی سەرۆک وەزیران حکوومەتی هەرێمی هاوکاری گەیاندە سنوورەکە.