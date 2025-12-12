بەفر و باران لە 48 کاتژمێری داهاتوو دادەبارن

پێش 40 خولەک

لەگەڵ هاتنی ناوەڕاستی مانگی 12، شەپۆلێکی نوێی ناسەقاگیری کەشوهەوا ڕووی لە ناوچەکە کردووە، بە جۆرێک بارانی مامناوەند تەپوتۆز شارەکان دادەپۆشێت و بەفریش بۆ یەکەمجار لەم وەرزەدا بە چڕی شاخە بەرزەکان و ناوچە سنوورییەکان سپی دەکات، ئەمەش دەستپێکی هاتنی وەرزی زستانە لە هەرێمی کوردستان.

نیوەی دووەمی مانگی 12 هەمیشە وەک دەروازەیەک بۆ هاتنە ناوەوەی سەرمای بەهێز و گۆڕانکاریی ڕیشەیی لە کەشوهەوادا ناسراوە،لەم کاتەدا، جوگرافیای هەرێمی کوردستان دەبێتە مەیدانی یەکگرتنی نزمەپاڵەپەستۆکان، کە تێیدا هەورەکان ئاسمانی شین داگیر دەکەن و زەوی تینوو بە ئاوی باران تێر دەکەن.

ئەم شەپۆلە بۆ جووتیاران و ژینگەی کوردستان بایەخێکی زۆری هەیە، چونکە ئاستی ئاوی ژێرزەوی دەوڵەمەند دەکات و دیمەنێکی سیحراوی بە ناوچە شاخاوییەکان دەبەخشێت کە ساڵانە گەشتیاران چاوەڕوانی دەکەن.



بەپێی پێشبینییەکان بۆ ئەمڕۆ هەینی 12-12-2025، ئاسمانی شارەکان بە تەواوی بو هەور دادەپۆشرێت. دۆخەکە تەنیا لە هەوردا قەتیس نابێت، بەڵکو نمەباران و بارانی مامناوەند بە شێوەی پچڕپچڕ زۆربەی ناوچەکان دەگرێتەوە، لە ناوچە شاخاوییە بەرزەکان و سنوورەکان، دیمەنەکە جیاوازتر دەبێت و بەفر دەبارێت، هاوکات لەگەڵ ئەم گۆڕانکارییانەدا، پلەکانی گەرما بە بەراورد بە ڕۆژانی ڕابردوو 1 بۆ 2 پلە دادەبەزن، خێرایی با لە نێوان 10 بۆ 20 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا دەبێت و مەودای بینینیش بۆ 6 تا 8 کیلۆمەتر کەم دەبێتەوە.

کاریگەرییەکانی ئەم ناسەقاگیرییە بۆ سبەی شەممە 13-12-2025 درێژەی دەبێتەوە، سەرەتا ئاسمان هەور دەبێت و بارانبارین لە زۆربەی ناوچەکان بەردەوام دەبێت، هاوکات بەفر لە ناوچە سنوورییەکان دەبارێت، بەڵام ئەم شەپۆلی باران و بەفرە درێژ نابێت و پێشبینی دەکرێت لە شەودا کۆتایی پێ بێت ، پلەکانی گەرما لە ئاستێکی نزمدا دەمێننەوە و بای باشووری خۆرهەڵات بەردەوام دەبێت و ئاسمان نیمچە هەور دەبێت.

بەپێی زانیارییەکانی کەشناسی، سۆران ساردترین و گەرمیان گەرمترین ناوچەی کوردستان دەبێت، بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراویش بۆ سبەی شەممە بەم شێوەیە دەبێت:

هەولێر: 13 پلە

سلێمانی: 13 پلە

دهۆک: 14 پلە

زاخۆ: 14 پلە

کەرکوک: 15 پلە

هەڵەبجە: 13 پلە

سۆران: 8 پلە (نزمترین پلە)

ئاکرێ: 13 پلە

ئامێدی: 10 پلە

گەرمیان: 15 پلە