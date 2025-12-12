لە شارۆچکەی قوشتەپە هەڵمەتێک بۆ کۆکردنەوەی هاوکاری بۆ خەڵکی چەمچەماڵ ڕاگەیەنرا

پێش 3 کاتژمێر

لە شارۆچکەی قوشتەپەی سەر بەپارێزگای هەولێر هەڵمەتی کۆکردنەوەی هاوکاری بۆ قوربانیانی لافاوەکەی چەمچەماڵ و تەکیە ڕاگەیەنرا.

هەینی، 12ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە شارۆچکەی قوشتەپەی هەولێر، هەڵمەتی کۆکردنەوەی هاوکاری بۆ قوربانیانی لاوەفاوەکەی چەمچەماڵ و تەکیە ڕاگەیەنرا، هەڵمەتەکە لەلایەن ژمارەیەک گەنجی خۆبەخشەوە بە سەرپەرشتی قائیمقامیەتی قوشتەپە دەستیپێکردووە، هاوکاری مرۆیی، خواردن و کەرەستەی ناوماڵ بۆ زیانلێکەوتووانی چەمچەماڵ و تەکیە کۆدەکرێتەوە.

گەنجانی قوشتەپە داوا لەو کەسانە دەکەن کە خواستی هاوکاریکردنی خەڵکی چەمچەماڵیان هەیە بەشداری کەمپینەکە بکەن ئەگەر بە بڕێکی بچووکیش بێت.

هەروەها خێمەی کۆکردنەوەی هاوکاریان لەسەر رێگەی سەرەکی کەرکووک-هەولێر داناوە.

ڕۆژی سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەهۆی بارانی بە خووڕ لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی، بووە هۆی دروستبوونی لافاو و زیانێکی زۆری بەر ماڵی هاووڵاتییان گەیاند، هەروەها لە گەرمیان و چەمچەماڵ بووە هۆی لە دەستدانی چەند کەسێک.

هەر لەدوای زیانەکان، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تەواوی لایەنەکانی پەیوەندیداری ڕاسپارد بۆ بەهاناوەچوونی هاووڵاتییان و زیانلێکەوتووان، هاوکات لە دوای پەیامەکەی سەرۆک وەزیران حکوومەتی هەرێمی هاوکاری گەیاندە سنوورەکە.