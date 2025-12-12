پوتن: پەیوەندییەکانمان لەگەڵ ئێران بە شێوەیەکی ئەرێنی گەشە دەکەن

پێش 4 کاتژمێر

سەرۆکی ڕووسیا دووپاتی کردەوە، پەیوەندییەکانی نێوان مۆسکۆ و تاران بە شێوەیەکی زۆر ئەرێنی گەشە دەکەن. سەرۆکی ئێرانیش گوتی: پابەندین بە جێبەجێکردنی سەرجەم بەندەکانی پەیماننامەی هاوبەشیی ستراتیژیی گشتگیر لەگەڵ مۆسکۆ.

هەینی، 12ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئاژانسی هەواڵیی سپۆتنێک، بڵاوی کردەوە، ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی ڕووسیا و مەسعود پزیشکیان، سەرۆکی ئێران، لە پەراوێزی کۆڕبەندی "ئاشتی متمانە؛ ئامانج لە پێناو ئاییندەیەکی بەردەوام"، لە عیشق ئابادی پایتەختی تورکمانستان، دیدارێکیان ئەنجام دا.

لە دیدارەکەدا پوتن ڕایگەیاند: ڕووسیا و ئێران گفتوگۆ لەسەر هاوکاری لە هەردوو کەرتی گاز و کارەبادا دەکەن، کە ئەمەش ئاسۆی نوێ دەکاتەوە بۆ هاوکاری لەم کەرتە گرنگ و هەستیارەدا.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە، ڕووسیا و ئێران لە چەندین بواری جیاوازدا هاوکاریی یەکتر دەکەن، لەوانە پرۆژەی وێستگەی وزەی ئەتۆمیی بوشەهر، هەروەها پەرەپێدانی ژێرخان، بە گرنگیدانی تایبەت بە ڕێڕەوی نێودەوڵەتیی گواستنەوەی باکوور-باشوور.

سەرۆکی ڕووسیا سەرەنجی بۆ ئەوە ڕاکێشا، مۆسکۆ لە نەتەوە یەکگرتووەکاندا لەسەر هێڵێکی پەیوەندیی توندوتۆڵدایە لەگەڵ تاران سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران.

لای خۆیەوە سەرۆکی ئێران گوتی: ئێمە سوورین لەسەر جێبەجێکردنی سەرجەم ئەو ڕێککەوتننانەی کە لە چوارچێوەی پەیماننامەی هاوبەشیی ستراتیژیی گشتگیردا واژۆ کراون.

پەیماننامەی هاوبەشیی ستراتیژیی گشتگیر، لە نێوان ڕووسیا و ئێران لە مانگی تشرینی یەکەمی ئەمساڵ چووە واری جێبەجێکردنەوە، ئەم پەیماننامەیە بۆ ماوەی 20 ساڵ بەردەوام دەبێت و چوارچێوەیەکی دامەزراوەیی فراوانتر بۆ هاوکاریی دووقۆڵی نێوان هەر دوو وڵات دادەڕێژێت.