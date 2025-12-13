سوپای ئیسرائیل: کوژرانی سەرکردەیەکی پلە باڵای حەماسی ڕاگەیاند

پێش دوو کاتژمێر

سوپای ئیسرائیل، ڕایگەیاند، فەرماندەیەکی باڵای سەربازی حەماسیان لە شاری غەززە کردووەتە ئامانج و لەناویان بردووە.

ئەمڕۆ شەممە 13ـی کانوونی دووەمی 2025، سوپای ئیسرائیل، ڕایگەیاند، ڕائید سەعد، سەرکردەیەکی سەربازی باڵای حەماس، لە کەرتی غەززە لە لایەن سوپای ئیسرائیلەوە کراوەتە ئامانج و کوژراوە.

کەناڵی 12ـی ئیسرائیلی بڵاویکردەوە، "ڕائید سەعد، فەرماندەیی دووەمی حەماس بووە لە غەززە، لە هێرشەکەدا کوژراوە".

سەرچاوەیەکی ئەمنی پشتڕاستی کردەوەتەوە، ڕایگەیاندووە، "سوپای ئیسرائیل هێرشی بۆ سەر ڕائد سەعد دەستپێکردووە، بەپێی هەڵسەنگاندنەکە ئۆپەراسیۆنەکە سەرکەوتوو بووە و ناوبراو کوژراوە، هاوکات لە ئەنجامی ئەو هێرشەدا چەندین کەسی دیکەش بوونەتە قوربانی.

ڕاپۆرتەکان ڕۆژنامەوانییەکان ئاماژەیان بەوە کردووە، کە ڕائید سەعد لە هەوڵەکانی بونیادنانەوە و دابینکردنی چەک بۆ حەماس بەشدار بووە، هەروەها یەکێک بووە لە پلاندانەرانی ڕووداوەکەی بەرەبەیانی ڕۆژی 7ـی تشرینی دووەمی 2023، کە تیایدا حەماس هێرشی کردە سەر چەند ناوچەیەکی ئیسرائیل.