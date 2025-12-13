پێش دوو کاتژمێر

پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند: هەولێر ژمارە یەک دەبێت لە خزمەتگەیاندن و بەهاناوەچوونی زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ و گەرمیان.

شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: هەر لە ڕۆژی لافاوەکەی چەمچەماڵ و گەرمیانەوە پەیوەندیان بە ئیدارەکانی گەرمیان و سلێمانییەوە کردووە و ئامادەی خۆمان بۆ هەموو هاوکارییەک نیشانداوە، ئێستاش هەرچی لە توانایاندا بێت دەیکەن.

هاوکات دەڵێت: شانازی بە تاک بە تاکی دانیشتووانی هەولێر دەکەم، لەگەڵ ڕوودانی لافاوەکە، کەمپینی کۆکردنەوەی هاوکارییان بۆ هاووڵاتییانی زیانلێکەوتووی چەمچەماڵ و گەرمیان ڕاگەیاند، خەڵکی

پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند: هەولێر ژمارە یەک دەبێت لە خزمەتگەیاندن و بەهاناوەچوونی زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ و گەرمیان.

ئەمە لە کاتێکدایە، بەهۆی ئەو شەپۆلەی بارانبارینەی چەند ڕۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە، لافاو لە سەنتەری قەزای چەمچەماڵ و دەوروبەری ڕووی دا و بەهۆیەوە دوو کەس گیانیان لە دەستدا و 12 کەسیش بریندار بوون. هاوکات زیان بە زیاتر لە 500 خانوو و دەیان فەرمانگە و قوتابخانەی سنوورەکە کەوت.