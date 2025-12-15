گشتی

کۆلۆمبیا؛ لە ڕووداوێکی هاتوچۆدا 17 قوتابی گیانیان لەدەست دا

دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەم 2025، ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز، لە زاری فەرمانڕەوای هەرێمی 'ئەنتیوکیا'ـی کۆلۆمبیا، ڕایگەیاند، دوێنێ، یەکشەممە، لە ئەنجامی وەرگەڕان و کەونتە هەڵدێری پاسێکی گواستنەوەی قوتابیان،17 قوتابی مردن و 20 ی دیکەش بریندار بوون."

ئیدریس خۆلیان، فەرمانڕەوای هەرێمی 'ئەنتیۆنیکا' لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'ئێکس' نووسیویەتی "پاسەکە، لەسەر ڕێگەی نێوان کەناری دەریای کاریبی و شارۆچکەی 'تۆلۆ' لە باکووری وڵات، وەرگەڕاوە کاتێک قوتابیانیانی قوتابخانەیەکی دواناوەندی لە گەشتێکی زانستی دەگەڕاندەوە."

ئەو ناوچەیەکی پاسەکەی تێدا وەرگەڕاوە، شاخاوی و زۆربەی ڕێگەکانی ناستاندرد و قیرتاو نەکراون.

 
 
 
