چوارچێوەی هەماهەنگی بەنیازە یەکێک لە سەرۆک وەزیرانەکانی پێشوو هەڵبژێرێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

لە دوای پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان، بەپێی دەستوور پێکهێنانی حکوومەتی عێراق نابێت سێ مانگ تێبپەڕێنێت، لەوبارەوە بەرپرسێکی باڵای نزیک لە چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە تێپەڕاندنی ئەم وادە دەستووریە بە دوور نازانێت، هەروەها ئەوەش بەدوور نازانێت کە چوارچێوەی هەماهەنگی سەرۆک وەزیرانی پێشوو جارێکی دیکە هەڵبژێرنەوە.

ئەو بەرپرسە باڵایە قسەی بۆ ڕۆژنامەی شەرقولئەوسەت کردووە و دەڵێت، ئەو ئاڵۆزییە پەیوەستە بەهێزەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە، چونکە ئەوان بەرپرسیارن لە هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیران، هەروەها زیاتر لە 10 هێزی سیاسیی شیعە کێبڕکێ لەسەر بەدەستهێنانی ئەو پۆستە دەکەن.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەشکرد، چوارچێوەی هەماهەنگی دەیەوێت کەسایەتییەکی بە ئەزموون دەستنیشان بکات بۆ بەڕێوەبردنی پۆستی سەرۆک وەزیران، بەتایبەت لە ژێر ڕۆشنایی ئەو ئالنگارییە پێشبینیکراوە ناوخۆیی و هەرێمیانەی هەیە.

ئەو سەرچاوەیە باسی لەوەشکرد، "ڕەنگە هێزەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی پەنا بۆ هەڵبژاردنی یەکێک لەو کەسایەتیانە ببەن کە پێشتر پۆستی سەرۆک وەزیرانیان هەبووە، وەک نووری مالیکی، محەممەد شیاع سوودانی، حەیدەر عەبادی، یان مستەفا کازمی، تا ڕادەیەکی کەمتر عادل عەبدولمەهدی."

سەرچاوەکە گوتیشی: "دوێنێ دووشەممە، نووری مالیکی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی پێشوو مستەفا کادیمی و عادل عەبدولمەهدی کۆبووەتەوە، ئەمەش ڕەنگە بەشێک بێت لە هەوڵەکانی چوارچێوەکە بۆ هەڵبژاردنی کەسایەتییەک کە ئەزموونی هەبێت لەم پۆستەدا."

لەوبارەوە مەرجی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بەشداریی لە کابینەی داهاتووی حکوومەتی فیدراڵ بریتییە لە، 'جێبەجێکردنی دەستوور و ماددەی 140، چارەکردنی کێشەکانی بودجە، دەرکردنی یاسای نەوت و گاز، گەڕاندنەوەی هاوکاریی لۆجیستی بۆ وەزارەتی پێشمەرگە و دامەزارندنی ئەنجوومەنی فدراڵییە'.

لەلایەکی دیکەوە سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق، فایەق زێدان، بەردەوامە لە هۆشداریدانە سیاسی و دەستوورییەکان بە هێزە سیاسییەکان، بۆ ئەوەی بەخێرایی پێکهێنانی حکوومەت یەکلایی بکەنەوە، بەتایبەتی دوای پەسەندکردنی کۆتایی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمان لەلایەن دادگای باڵای فیدراڵیەوە.

هەروەها ئەنجوومەنی دادوەری، دوێنێ دووشەممە، خشتەی دیاریکردنی وادەی دەستووری بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ دەرکرد، کە بەپێ خشتەکە لەدوای پەسەندکردنی ئەنجامەکانی دادگای فیدراڵی، لە 14ـی کانوونی یەکەمەوە، پێویستە لایەنە براوەکان لە ماوەی 15 ڕۆژدا سەرۆکی پەرلەمان و هەردوو جێگرەکەی هەڵبژێرن، وەک لە ماددەی 54ـی دەستووردا هاتووە، پاشان سەرۆکی کۆمار لە ماوەی 30 ڕۆژدا بە پێی ماددەی 72 بڕگەی 2 هەڵدەبژێردرێت، دوابەدوای ئەمەش سەرۆک کۆمار، لە ماوەی 15 ڕۆژدا، سەرۆک وەزیرانێک ڕادەسپێرێت بۆ پێکهێنانی حکوومەت، وەک لە ماددەی 76دا هاتووە، پاشان سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو 30 ڕۆژی هەیە بۆ ئەوەی کابینەکەی بخاتە بەردەم پەرلەمان بۆ دەنگدان و متمانە پێبەخشینی.