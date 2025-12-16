سیاسی

وەزیری ناوخۆی تورکیا: زیاتر لە 100 ئەندامی پەکەکە خۆیان ڕادەست کردووە

تورکیا پەرلەمانی تورکیا وەزیری ناوخۆی تورکیا باکووری کوردستان چەک دانانی پەکەکە

وەزیری ناوخۆی تورکیا ئاشكرای کرد، ئەمساڵ زیاتر لە 100 ئەندامی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) گەڕاونەتەوە و خۆیان ڕادەستی حکوومەتی تورکیا کردووەتەوە.

عەلی یەرلیکایا، وەزیری ناوخۆی تورکیا، لە پەرلەمانی وڵاتەکەی لە گوتارێکدا گوتی: پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆر، پڕۆژەیەکە بۆ پەرەپێدانی ئاشتی و گەشەپێدان و برایەتیی پێکهاتەکانی تورکیایە.

یەرلیکایا ئاماژەشی دا، لە پرۆسەی ئەنجامی پرۆسەی ئاشتیدا، ئەمساڵ بە گشتی 103 ئەندامی پەکەکە، 10 کەسیان منداڵی دایکانی دیاربەکر بوون، دوای گفتوگۆ و هەوڵدان لەگەڵیان، لە دەرەوەی وڵات خۆیان ڕادەستی هێزە ئەمنییەکانی تورکیا کرد و گەڕێندراونەتەوە وڵات.

یەرلیکایا باسی لەوەشکرد، هەر لەنێو ساڵی 2025دا، 308 ئەشکەوت و حەشارگەی چەکدارانی پەکەکەیان لەناوبردووە.

دوای ئەوەی دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە لە مانگی 10ی 2024 لە پەرلەمانی تورکیا تەوقەی لەگەڵ پەرلەمانتارانی دەم پارتی کرد و داوای لە عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) کرد بێتە پەرلەمان و کۆتاییهاتنی "تیرۆر" ڕابگەیەنێت، قۆناغێکی نوێی پرۆسەی ئاشتی دەستیپێکرد.

دواتر لە 27ی شوباتی ئەمساڵدا عەبدوڵڵا ئۆجەلان داوای لە پەکەکە کردووە ستراتیژیی خۆیان لە خەباتی چەکداری بۆ سیاسی و مەدەنی بگۆڕن، بە کردەیی پرۆسەی نوێ لەنێوان حکوومەتی تورکیا و پەکەکە جێبەجێکرا.

 
 
