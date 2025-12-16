وەزیری ناوخۆی تورکیا: زیاتر لە 100 ئەندامی پەکەکە خۆیان ڕادەست کردووە
وەزیری ناوخۆی تورکیا ئاشكرای کرد، ئەمساڵ زیاتر لە 100 ئەندامی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) گەڕاونەتەوە و خۆیان ڕادەستی حکوومەتی تورکیا کردووەتەوە.
عەلی یەرلیکایا، وەزیری ناوخۆی تورکیا، لە پەرلەمانی وڵاتەکەی لە گوتارێکدا گوتی: پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆر، پڕۆژەیەکە بۆ پەرەپێدانی ئاشتی و گەشەپێدان و برایەتیی پێکهاتەکانی تورکیایە.
یەرلیکایا ئاماژەشی دا، لە پرۆسەی ئەنجامی پرۆسەی ئاشتیدا، ئەمساڵ بە گشتی 103 ئەندامی پەکەکە، 10 کەسیان منداڵی دایکانی دیاربەکر بوون، دوای گفتوگۆ و هەوڵدان لەگەڵیان، لە دەرەوەی وڵات خۆیان ڕادەستی هێزە ئەمنییەکانی تورکیا کرد و گەڕێندراونەتەوە وڵات.
یەرلیکایا باسی لەوەشکرد، هەر لەنێو ساڵی 2025دا، 308 ئەشکەوت و حەشارگەی چەکدارانی پەکەکەیان لەناوبردووە.
دوای ئەوەی دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە لە مانگی 10ی 2024 لە پەرلەمانی تورکیا تەوقەی لەگەڵ پەرلەمانتارانی دەم پارتی کرد و داوای لە عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) کرد بێتە پەرلەمان و کۆتاییهاتنی "تیرۆر" ڕابگەیەنێت، قۆناغێکی نوێی پرۆسەی ئاشتی دەستیپێکرد.
دواتر لە 27ی شوباتی ئەمساڵدا عەبدوڵڵا ئۆجەلان داوای لە پەکەکە کردووە ستراتیژیی خۆیان لە خەباتی چەکداری بۆ سیاسی و مەدەنی بگۆڕن، بە کردەیی پرۆسەی نوێ لەنێوان حکوومەتی تورکیا و پەکەکە جێبەجێکرا.