شاندی دانوستانکاری یەکێتی گەیشتە مەکتەبی سیاسی پارتی

پارتی و یەکێتی تاوتوێی هەنگاوەکانی پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێم دەکەن

پێش کاتژمێرێک

ئەمرۆ سێشەممە، 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، شاندی دانوستانکاری یەکێتیی نیشتمانی کوردستان بۆ کۆبوونەوەی لەگەڵ شاندی دانوستانکاری پارتی گەیشتە باڵەخانەی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پیرمام.

تەوەری سەرەکیی کۆبوونەوەی شاندی دانوستانکاری هەردوو لایەن، پەیوەستە بە درێژەپێدانی گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

کۆتا کۆبوونەوەی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی کوردستان لە بارەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێم، لە 30ـی ئەیلوولی ئەمساڵ، بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی، لە پیرمام بەڕێوەچوو.

بەهۆی دەسپێکردنی هەڵمەتی بانگەشە و بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، دانوستانەکان پارتی و یەکێتی بۆ پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێم ڕاگیران.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، لە کۆبوونەوەکانی پێشوودا هەردوولا لەسەر زۆرینەی بابەتەکان ڕێککەوتوون، ئەوەی ماوەتەوە دابەشكردنی پۆستەکانە.

لە دوایین هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، کە لە 20ـی تشرینی یەکەمی 2024، بەڕێوەچوو، پارتی دیموکراتی کوردستان بە 39 کورسی براوەی یەکەمی هەڵبژاردنەکە بوو، هەروەها یەکێتیی نیشتمانی کوردستان 23 کورسی بەدەستهێنا.