گوهدار شێخۆ: ئەم نازناوە هەرێمی کوردستان زیاتر دەناسێنێت

سەرپەرشتیاری ئیدارەی زاخۆ، ئاماژە بەوە دەکات، زاخۆ تەنیا لە بواری وەرزش پێشکەوتنی بەخۆیەوە نەبینیوە، بەڵکوو لە بواری گەشتیاری زۆرباش چووەتە پێش و ئێستا خاوێنترین شاری هەموو عێراقە.

گوهدار شێخۆ، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئەم نازناوە دەبێتە هۆی ئەوەی هەرێمی کوردستان زیاتر بناسرێت و وەرزشی کوردستان زیاتر بچێتە پێش، توانیمان پێشانی هەموو جیهانی بدەین، دەتوانین کێ بڕکێ لەگەڵ وڵاتانی دیکەی جیهان بکەین.

گۆهدار شێخۆ، گوتی: دەمەوێت سوپاسی خەڵکی کوردستان بکەم ئەوانەی لە ئەوروپا دەژین بۆ ئەو پاڵپشتیەی بەرانبەر ئێمەی نواند، هەروەها سەرۆک بارزانی لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا پیرۆزبایی لە هاندەرانی یانەی زاخۆ کرد.

گۆهدار شێخۆ، ئاماژەی بەوە دا، زاخۆ بووەتە هێمایەکی جوان لە هەرێمی کوردستان لە هەموو بوارەکان، ئەمەش بەهۆی پاڵپشتی و پشتیوانی بەردەوامی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بۆ ئیدارەی زاخۆ، لە کەرتی گەشتیاری پێشکەوتنی باشی بەخۆیەوە بینیوە، هەروەها زاخۆ خاوێنترین شارە لە هەموو عێراق.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16 کانوونی یەکەمی 2025، فیفا لەسەر پێگەی فەرمی خۆی رایگەیاند، هاندەرانی زاخۆ زۆرترین دەنگیان لەسەر ئاستی جیهان بەدەستهێناوە و بە باشترین هاندەری ساڵ دیاریكران.

لەمبارەیەوە فیفا نووسیویەتی: هاندەرانی یانە عێراقییەکە سەرنجی جیهانیان ڕاکێشا کاتێک پێش یاریی یانەکەیان لە خولی ئەستێرەکانی عێراق لە رۆژی 13ـی ئایاری ئەمساڵ لەنێو یاریگەی خۆیان بەرامبەر حدوود یاریگەیان پڕكرد لە بووكەڵە، ئەم كارەش لوتكەی مرۆڤایەتی بوو كە پێشكەش بوو بە منداڵانی تووشبوو بە نەخۆشی شێرپەنجە.

لە بەیاننامەكەی فیفادا هاتووە: "فڕێدانی بووكەڵە بۆ دڵخۆشكردن و پاڵپشتیكردنی منداڵان، ئاستبەرزی رۆشنبیری كۆمەڵگەی وەرزشی كوردستان و عێراق و ئاسیا نیشان دەدات، هاندەران لە جیهان بڕبڕەی پشتی تیپەكانن، بۆیە بەردەوام هاندەران نماییش و داهێنانی سەرنجراكێش بۆ سەركەوتنی تۆپی پێ دەكەن.

خەڵاتی هاندەرانی فیفا لە ساڵی 2016 دەستیپێکردووە و كە تێیدا ئەو هاندەرانە بەربژێر دەكرێن كە كاری ناوازە و مرۆڤایەتیان كردووە، ئەمساڵ زاخۆ بۆ وەرگرتنی خەڵاتەكە بەسەر هاندەرێكی ئەرجەنتینی و ئیسپانی سەركەوت و خەڵاتی زەبێستی 2025ـی بردەوە.